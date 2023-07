Tour de Côte-d'Or 2023 : les coureurs et les organisateurs prêts à se lancer

La France a son Tour de France, la Côte-d'Or a son Tour... de Côte-d'Or ! Plus de 450 kilomètres dans tout le département sur trois jours . Quatre étapes qui vont notamment passer par Clénay, Norges-la-Ville, Dijon, Seurre et Arnay-le-Duc. 110 coureurs prendront le départ ce vendredi 7 juillet 2023 à 13 heures à Châtillon-sur-Seine. Du côté du SCO Dijon, qui organise et présente des cyclistes, tout le monde se prépare. Une course qui s'annonce intense et pleine d'enjeu.

Une course qui sert de tremplin

Le Tour de Côte-d'Or, c'est bien sûr, du beau spectacle, mais c'est aussi beaucoup d'enjeu pour la carrière des coureurs. Mathieu Gallet est le responsable de la division Nationale 1 du SCO Dijon. Selon lui, cette compétition permet une mise en lumière intéressante. "La plupart des coureurs du SCO Dijon ne font que du vélo dans la vie, mais on a également beaucoup d'étudiants, décrit-il*. Après, les coureurs qui travaillent à côté ne peuvent pas travailler à 35 heures, parce qu'il faut savoir qu'un coureur élite de notre niveau, il lui faut entre 15 heures et 20 heures de vélo par semaine.*"

Le Tour de Côte-d'Or peut changer le cours de leur carrière. "Chaque coureur qui remporte le Tour de Côte-d'Or a des chances de passer professionnel, insiste Mathieu Gallet. On l'a vu avec différents coureurs qui l'ont déjà remporté et qui sont passés directement dans les rangs professionnels. Je pense à Jérémy Cabot, qui est toujours licencié chez nous à Dijon, et qui est chez Total Energies à l'heure actuelle. Il a remporté le Tour de Côte-d'Or et est passé professionnel. Cette course est un vrai tremplin pour passer à l'étage supérieur."

Une discipline exigeante

Sur la ligne de départ, on verra notamment un jeune espoir du cyclisme dijonnais, Lucas Beneteau. À 21 ans, il est dans le club du SCO Dijon depuis trois saisons. Il vit vélo, mange vélo, dort vélo. Et ça depuis qu'il a cinq ans et demi. En début d'année, il a même décidé de mettre en pause ses études pour se consacrer pleinement à sa passion. Une passion qu'il veut voir devenir un métier. "Clairement le but c'est de passer pro, ce serait un rêve, explique le jeune. Mais c'est dur, tout le monde veut passer pro donc ce n'est pas forcément évident. Mais je me garde cet objectif."

Un objectif qu'il est bien motivé à atteindre, même s'il le sait, c'est une discipline qui nécessite d'être à 100 %, y compris dans la vie quotidienne. "C'est une hygiène de vie qui doit être, on va dire, irréprochable. Il faut se laisser des petits moments de plaisir, mais il faut quand même faire les choses bien, détaille Lucas Beneteau. Au niveau alimentaire, le sommeil, c'est important, les entraînements. C'est un mode de vie particulier. On ne pense un peu qu'au vélo, puis même dans la tête, des fois, c'est difficile parce que forcément, il y a des moments de flottement où ça va un peu moins bien, il faut rester concentré et ne pas perdre le cap." Et ce cap, il ne compte pas le perdre. Il sera donc sur la ligne de départ de ce Tour de Côte-d'Or 2023 et compte bien se faire remarquer.