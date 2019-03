Tour de France : 100 ans de maillot jaune s'exposent au Musée National du Sport de Nice

Cette année le maillot jaune fête ses 100 ans. En guise de cadeau, le Musée National du Sport de Nice expose ce centenaire d'histoire sur les routes de la plus grande course cycliste au monde. De mythiques porteurs de la tunique se sont réunis pour lancer l’événement.

Nice, France

C'est une tunique mythique qui brille tous les mois de juillet en France depuis 100 ans. Le maillot jaune de la grande boucle célèbre son centenaire cette année. Il est apparu sur le Tour en 1919, alors que la course avait déjà 13 ans. Un siècle de rebondissement mais surtout de grands sportifs à retrouver jusqu'au 29 septembre au Musée National du Sport de Nice.

Les porteurs du maillot jaune remontent le temps

Pour inaugurer cette exposition baptisée "L'habit de lumière", le musée a pu compter sur la présence de certains porteurs du maillot jaune. Eddy Merckx, quintuple vainqueur du Tour de France entre 1969 et 1974 a répondu à l'invitation d'Amaury Sport Organisation qui a participé à la création de cette exposition temporaire.

Eddy Merckx, Bernard Thévenet à côté et sans vélo © Radio France - Martin Bartoletti

Thomas Voeckler, 20 jours en jaune dans sa carrière était là aussi, tout comme Bernard Thévenet, deux fois gagnant du Tour de France. Laurent Jalabert, dernier vainqueur français du Paris-Nice est fier de faire partie de cette histoire du cyclisme : "Quand on fait du vélo, on rêve du Tour de France, quand on fait le Tour, on rêve de porter un jour le jaune, c'est une reconnaissance".

500 m² d'histoire du cyclisme

Au-delà des tuniques jaunes, c'est toute une histoire du vélo et du Tour de France qui est exposée au Musée National du Sport de Nice. D'anciens deux-roues côtoient des affiches publicitaires ou des dessins de presse. Il est possible aussi de s'immerger totalement dans la course grâce à un casque de réalité virtuelle.

Le maillot jaune porté et signé par Thomas Voeckler près d'un vélo de la fin des années 20 © Radio France - Martin Bartoletti

Pour ceux qui ont toujours voulu endosser le rôle de coureur, des simulateurs sur de vrais vélos vous proposent de jouer les cadors du peloton.