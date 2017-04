Tour de France : 100 jours avant le passage au Puy-en-Velay

La grande boucle mettra le Puy en Velay à l'honneur entre le 16 et le 18 juillet avec une arrivée, une journée de repos et un départ. Le point sur les préparatifs.

Nous sommes désormais à un peu moins de 100 jours du passage du Tour de France en Haute-Loire. 3 journées durant lesquelles la ville du puy en Velay sera mise à l'honneur. Le 16 juillet elle accueillera l'arrivée de la 15e étape. Le lendemain le lundi 17, ce sera une journée de repos durant laquelle tout le peloton restera dans la capitale altiligérienne. Et puis le mardi 18 juillet, le départ de la 16e étape en direction de Romans sur Isère. C'est extrêmement rare qu'une ville soit à ce point mise en valeur par la Grande Boucle et les retombées seront forcément inestimables pour la ville car le Tour de France est l'une des compétitions sportives les plus regardées sur toute la planète.

C'est une certitude il va se passer énormément de choses au Puy, en dehors de la course elle même. Ce sera l'occasion de profiter des 450 000 personnes qui sont attendues au Puy en Velay et sa région durant ces quelques jours de fête. En mettant en valeur le patrimoine local et le terroir. Pendant la journée de repos, un marché artisanal sera organisé. Pendant les trois jours les spécialités seront à l'honneur avec des créations spéciales pour l'événement comme ces glaces jaunes, verte et blanche à pois rouges qui devraient avoir du succès durant ces chaudes journées de juillet. La ville va se mettre dans la tonalité Tour de France c'est inévitable. Les commerces vont se parer de jaune. Dans les alentours ont prépare aussi ce qui fait le bonheur des prises de vue par hélicoptère : des fresques. Elles sont élaborées actuellement. Sans oublier bien entendu les concerts et les animations nocturnes pour conclure ces 3 journées qui seront bien chargées...