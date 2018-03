Les Landes accueilleront le Tour 2018, le 28 juillet, lors de la 18e étape entre Trie-sur-Baïse et Pau.

Landes, France

Treize communes des Landes, cinq de la pointe ouest du Gers. Au total, plus de 70 kilomètres seront empruntés cet été par le peloton et la caravane publicitaire du Tour de France 2018 en Gascogne. De Viella à Philondenx, France Bleu Gascogne s'est procurée la liste complète des communes par lesquelles passera la Grande Boucle.

D'abord, le Gers...

Le départ de la 18e étape du Tour de France 2018 aura lieu à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées). Il y aura une première incursion dans le Gers entre Castex et Armentieux. Le Tour coupera à travers l'extrême nord des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques pour récupérer le voisin gersois et traverser les communes suivantes:

Viella

Aurensan

Lannux

Bernède

Barcelonne du Gers

Puis les Landes

Aire sur l'Adour

Duhort-Bachen

Eugénie-les-Bains

Bahus-Soubiran

Pécorade

Geaune

Castelnau-Tursan

Urgons

Bats

Samadet

Arboucave

Lacajunte

Philondenx

Ces communes du sud des Landes sont prévues pour la dernière heure de course. Les coureurs devraient donc passer rapidement pour se diriger vers Pau. La Gascogne dira alors au revoir à un Tour de France 2018 qui sera passé en coup de vent.

Pour l'instant, c'est un parcours "prévisionnel", c'est-à-dire souhaité par ASO, la société organisatrice du Tour de France. Des réunions avec les services de l'Etat sont prévues dans les prochaines semaines pour finaliser ce parcours mais selon nos informations, il s'agit là - à 95% - du tracé final.