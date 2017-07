Tour de France - 15e étape : les premiers spectateurs déjà installés au col de Peyra-Taillade en Haute-Loire

La 15e étape du Tour de France aura lieu dimanche entre Laissac-Sévérac-l'Église (Aveyron) et le Puy-en-Velay (Haute-Loire), mais pour être sûrs d'être aux premières loges dans la principale difficulté, certains spectateurs ont pris leurs quartiers dans le col de Peyra-Taillade dès vendredi.

Les coureurs du Tour de France n'arrivent que dimanche au Puy-en-Velay (Haute-Loire), mais les premiers spectateurs de la 15e étape ont pris place sur le parcours avec beaucoup d'avance. Trois caravanes se sont installées dès vendredi au col de Peyra-Taillade, la principale difficulté de cette étape longue de 189 kilomètres, qui partira de Laissac-Séverac-l'Eglise, dans l'Aveyron.

Emplacement choisi deux ou trois mois avant

Ces amateurs de cyclisme arrivés les premiers sur les lieux viennent de Royan, en Charente-Maritime. Denis, Chantal, et leurs amis ont l'habitude d'assister chaque année à une étape du Tour de France. En général, ils roulent jusque dans les Alpes ou les Pyrénées, mais cette année, ils ont opté pour la Haute-Loire. "Ça faisait un peu moins loin de chez nous, et on avait envie de découvrir la région, de connaître le Puy, de connaître les alentours", explique Denis, qui précise "aimer le Tour de France et les régions".

Pour combiner au mieux ses deux passions, Denis a installé son camping-car dès vendredi, soit neuf jours avant le passage des coureurs dans le secteur, pile au pied du panneau qui indique le col de Peyra-Taillade, à 1.190 mètres d'altitude. "Ça fait bien deux, trois mois qu'on a marqué l'endroit exact", lance Denis, qui a hâte de voir passer et surtout d'encourager les coureurs, principalement les Français.

Un emplacement rêvé, certes, mais dangereux, admet Chantal, une autre membre du groupe charentais : "on va nous demander de bouger car il y a une distance de sécurité à respecter avec l'arrivée au col". "Je pense qu'on va aller dans le champ à côté", ajoute celle qui a attrapé le virus du vélo par son mari. C'est la troisième fois qu'elle assiste d'aussi près à une étape du Tour de France.

Le profil du col de Peyra-Taillade. - ASO

Pour patienter jusqu'au passage des coureurs sans perdre leur emplacement, les trois couples sont venus avec des scooters qui leurs permettent de découvrir les environs, de Prades au Puy-en-Velay. "C'est magnifique, très vert et encore assez sauvage", décrit Denis, ravi d'avoir dérogé aux habituelles étapes alpines ou pyrénéennes. Un report plus qu'une dérogation : d'ici quelques semaines, ses amis et lui troqueront leurs scooters pour leurs vélos, pour une randonnée cyclotouriste dans les Pyrénées.

