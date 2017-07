Tour de France 2017 : les choses sérieuses commencent pour l'Auvergnat Romain Bardet !

Dauphin de Christopher Froome sur la dernière grande boucle, le Brivadois, 7eme au général, peut toujours rêver de podium sur les Champs Élysées. Cela passe d'abord pour un week-end sans-faute sur les deux premières étapes montagneuses.

Le calme avant la tempête. Le week-end s'annonce électrique pour les favoris du Tour de France. Le massif du Jura puis un avant-goût alpestre se profile pour les candidats au podium. Et Romain Bardet (AG2R La Mondiale) en fait clairement partie. 7eme au général à 47 secondes du maillot jaune Christopher Froome (Sky Team), le Brivadois aborde ces deux étapes en bonne position. Malgré une première semaine jalonnée de deux chutes (sans gravité) et d'un souci mécanique, l'Auvergnat n'y a pas laissé trop de plumes. Le classement est resté inchangé vendredi à l'issue de la 7eme étape, qui a vu la victoire après photo-finish de l'Allemand de la Quick Step Floors, Marcel Kittel (son 3eme succès sur le Tour) devant le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Team Dimnesion Data).

Au menu de la 8eme étape ce samedi : 187 km 500 entre Dole et la Station des Rousses dans le Jura. Un hors-d’œuvre avant la grande bataille annoncée et espérée dimanche. Le peloton repartira de Nantua dans l'Ain pour arriver à Chambéry en Savoie. Les favoris du Tour devront notamment grimper trois cols classés "hors-catégorie". Les cols de la Biche, du Grand Colombier et du Chat. On aura sans doute une idée plus précise de la place que peut ambitionner de décrocher Romain Bardet à l'issue de cette édition 2017 du Tour de France.