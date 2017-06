CARTE - Tour de France 2017 : le tracé de la 17e étape entre La Mure et Serre-Chevalier

La 19e étape du Tour de France 2017 part de La Mure (Isère) et arrive à Serre-Chevalier (Hautes-Alpes). Le parcours ardu de 183 km conviendra parfaitement aux grimpeurs. Parmi les ascensions mythiques du jour : le col de la Croix-de-Fer (2067 m), ceux du Télégraphe (1556 m) et du Galibier (2642 m).

Le Tour de France fera pour la première fois étape à La Mure où sera installé le village départ de la 17e étape. La commune est située dans le Sud-Isère, sur le plateau de la Matheysine, à 846 mètres d'altitude, et compte près de 5000 habitants. La station de Serre-Chevalier (Hautes-Alpes) est quant à elle une habituée du Tour de France avec un départ (1980) et quatre arrivées (1974, 1975 et 1993). La ligne d'arrivée sera installée à 1403 mètres d'altitude. Les images de cette étape montagnarde promettent, comme souvent dans ce secteur alpin, d'être à couper le souffle.

Le Tour n'a jamais fait étape en Matheysine

La Mure n'a jamais été ville étape du Tour de France, jamais de départ ni d'arrivée. En 2015, le Tour y était passé lors de la 18e étape Gap / Saint-Jean-de-Maurienne (186,5 km). Trois ans plus tôt, en 2012, La Mure avait tenté d'accueillir le Tour. Ce départ d'étape sera sans doute un gros plus pour le tourisme et l'activité économique dans le Sud Isère.

Le profil de la 17e étape

Au programme de cette 17e étape, 183 km en Isère, Savoie et Hautes-Alpes avec quatre ascensions. D'abord, les coureurs s'engageront sur le col d'Ornon (1371 m), situé entre le massif du Taillefer et le massif des Écrins, en bordure du Parc national du même nom. Un sprint est ensuite programmé à Allemont avant d'attaquer le col de la Croix-de-Fer (24 km à 5,2%), classé hors catégorie. Le peloton enchaînera par la Maurienne et la Haute-Maurienne, via le col du Télépraphe (11,9 km à 7,1%) puis Valloire et le col du Galibier (11,7 km à 6,9%), classé hors catégorie. Les coureurs descendront de 2642 m à 1403 m jusqu'à la ligne d'arrivée à Serre-Chevalier.

Les cols et côtes

La carte du parcours de 183 km

L'itinéraire et les horaires entre La Mure et Serre-Chevalier

Le départ sera donné à 12h10 pour le peloton et 10h10 pour la caravane publicitaire. Le peloton devrait passer le col d'Ornon vers 13h10, puis Allemont aux alentours de 13h30. Les coureurs passeront le col de la Croix-de-Fer entre 13h30 et 15h. Ils seront à Saint-Jean-de-Maurienne entre 15h15 et 15h40, à Valloire entre 16h et 16h35. Le col du Galibier est prévu entre 16h40 et 17h30. L'arrivée à Serre-Chevalier devrait être jugée entre 17h15 et 18h.

Suivre le Tour de France