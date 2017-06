Tour de France 2017 : le tracé de la 4e étape entre Mondorf-les-Bains et Vittel

Avec la 4e étape, mardi 4 juillet, le Tour de France 2017 fait un nouveau passage par le Luxembourg, patrie des frères Schleck, avant de traverser la Lorraine et de finir la journée à Vittel dans les Vosges.

Le Tour de France s'offre une traversée de la Lorraine. Après son itinéraire entre la Belgique et la France, la 4e étape, mardi 4 juillet, part du Luxembourg, à Mondorf-les-Bains, mais très vite gagne la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, puis les Vosges.

Pas de difficulté sur la route, mais gare aux coups de vent

Il n'y a qu'une seule côte au programme des coureurs pour cette 4e étape : le Col des Trois fontaines, en Meurthe-et-Moselle, classé en 4e catégorie. L'arrivée à Vittel devrait faire la part belle aux sprinteurs. Mais les organisateurs, qui ont dessiné le tracé, mettent en garde contre le vent qui balaie parfois le sillon lorraine et pourrait, le cas échéant, gêner les concurrents.

La 4e étape du Tour de France 2017 emmène les coureurs de Mondorf-les-Bains au Luxembourg et Vittel dans les Vosges. - Geoatlas

Le départ de Mondorf-les-Bains est une première et enchante les Luxembourgeois. Rappelons que le Grand Duché a vu naître Andy et Fränk Schleck. Andy Schleck a été déclaré vainqueur du Tour 2010 après le déclassement d'Alberto Contador. Il a été deuxième de la grande boucle en 2009 et 2011. Vittel, dans les Vosges, est une habituée du Tour : trois fois ville étape, elle a même accueilli le Grand départ de la 55e édition.

VOIR AUSSI : Tour de France 2017 : le tracé mosellan de la 4e étape se précise

Le tracé entre Mondorf et Vittel, minute par minute

Départ de Mondorf-les-Bains à 12h30 pour les coureurs (10h20 pour la caravane publicitaire). Après 7,5 km au Luxembourg, le peloton entre en France -tout un symbole- par Schengen, dix minutes plus tard, et file à travers la Moselle. Les coureurs passent par Thionville, contournent Metz par l'ouest et arrivent en Meurthe-et-Moselle via Pagny-sur-Moselle à 14h15. C'est Pont-à-Mousson, Toul, puis le département des Vosges par Vicherey à partir de 16h15 (14h30 pour la caravane). L'arrivée est jugée à Vittel aux alentours de 17h.

Vittel est ville départ de la 5e étape, le 5 juillet, direction La Planche des Belles filles.