Tour de France 2017 : le tracé de la 5e étape entre Vittel et La Planche des Belles-Filles

Après des étapes allemande, belge et lorraines, le Tour 2017 entre en Franche-Comté le mercredi 5 juillet. L'étape de 160,5 km part de Vittel (Vosges) pour finir en apothéose, avec une nouvelle arrivée au sommet de la mythique Planche des Belles-Filles (Haute-Saône).

L'arrivée du Tour au sommet de la Planche des Belles-Filles est en passe de devenir une tradition. Après 2012 et 2014, le Tour 2017 verra sa cinquième étape terminer en haut de cette impressionnante côte qui atteint les 20% dans ses derniers mètres. La cinquième étape du Tour promet donc d'être agitée, elle partira de Vittel (ville arrivée de la quatrième étape) à 13h20 (11h20 pour la caravane) et devrait arriver entre 17 heures et 17h30, selon la vélocité des premiers coureurs.

Lire aussi - La Planche des Belles-Filles star du Tour de France 2017

L'impressionnant profil de l'arrivée de cette cinquième étape. - ASO

Cette étape, relativement courte (160,5 km), mais très sélective devrait faire le tri entre les principaux favoris avant une étape de plaine entre Vesoul et Troyes. En 2014, l'Italien Vincenzo Nibali (Astana), futur vainqueur de l'édition, avait repris le maillot jaune et remporté la 10e étape à la Planche des Belles Filles, en devançant d'une quinzaine de secondes le Français Thibaut Pinot (résumé de l'étape en vidéo). Le Franc-Comtois Thibaut Pinot qui espère bien briller devant son public à cette occasion, il connaît cette arrivée sur le bout des pédales. France Bleu l'avait filmé en mars 2017 en pleine reconnaissance.

Le profil de la cinquième étape - ASO

Lire aussi - CARTE INTERACTIVE - Tour de France 2017 : le parcours en détail, étape par étape

Le parcours de la cinquième étape du Tour de France 2017. - ASO