Tour de France 2017 : le tracé de la 6e étape entre Vesoul et Troyes

La 6e étape du Tour de France 2017 emmènera les coureurs de Vesoul, en Haute-Saône, à Troyes, dans l'Aube. C'est une étape de plaine de 216 km qui devrait plaire aux sprinteurs.

Vesoul - Troyes, le 6 juillet, c'est la deuxième étape franc-comtoise d'une série de trois. Après l'arrivée au sommet de La Planche des Belles Filles le 5 juillet et avant une étape 100% jurassienne le 8 juillet, la 6e étape du Tour 2017 emmène le peloton en plaine, sur 216 km.

Une pure étape de plaine

Deux côtes de 4e catégorie jalonnent le tracé de la 6e étape, mais c'est essentiellement une étape de plaine dont l'arrivée devrait se jouer au sprint dans les rues de Troyes. Sur la route des coureurs, le plateau de Langres et un sprint... historique à Colombey-Les-Deux-Eglises, ville où repose le Général de Gaulle. En 1960, alors président de la République, il avait salué les coureurs depuis le bord de la route.

La 6e étape du Tour de France 2017 emmène les coureurs de Vesoul à Troyes, le 6 juillet. - GeoAtlas

Vesoul, ville-départ, renoue avec le cyclisme de haut-niveau, après avoir accueilli au printemps 2016 les championnats de France de cyclisme sur route. C'est là que Thibaut Pinot avait été sacré en contre-la-montre. Troyes, ville-arrivée, a déjà accueilli à huit reprises le Tour de France.

La 6e étape, kilomètre par kilomètre

Après la caravane publicitaire à 10h25, les coureurs prendront le départ réel à 12h25 et c'est parti pour une quarantaine de kilomètres à travers la Haute-Saône avant la Haute-Marne, puis l'Aube. Le peloton passera la côte de Langres aux alentours de 14h, Chaumont, 45 minutes plus tard, Colombey-Les-Deux-Eglises à 15h30. L'arrivée à Troyes est prévue entre 17h19 et 17h48.

Vendredi 7 juillet, le Tour de France repart de Troyes, direction Nuits-Saint-Georges, avant une nouvelle étape franc-comtoise, samedi 8 juillet, entre Dole et la station des Rousses.