Tour de France 2017 : le tracé de la 7e étape entre Troyes et Nuits-Saint-Georges

La septième étape du Tour de France, vendredi 7 juillet, partira de Troyes, dans l'Aube, pour arriver, 213,5 km plus tard à Nuits-Saint-Georges, en Côte-d'Or.

Cette étape sera sans doute une "revanche pour les sprinteurs" qui n'auraient pas pu s'exprimer la veille, lors de la 6e étape promet Christian Prud'Homme, le directeur du Tour de France. Le départ sera donné à 12h05 pour le peloton et 10h05 pour la caravane publicitaire de Troyes, dans l'Aube. Au programme de cette étape, un sprint à Chanceaux, en Côte-d'Or, et la Côte-d'Urcy, un col de catégorie 4.

Le profil de la 7e étape

- ASO

Cette étape en grande partie côte d'orienne pourrait être décisive pour les sprinteurs qui devront tenter de prendre un maximum de points au général. C'est en effet la dernière étape avant la montagne, le terrain de jeu des grimpeurs dixit un fin connaisseur du Tour de France, Bernard Thévenet. La ville de Nuits-Saint-Georges sera ville d'arrivée du Tour pour la première fois.

La carte du parcours de 213,5 km

- ASO

L'itinéraire et les horaires entre Troyes et Nuits-Saint-Georges

- ASO

Les chemins des vignes interdits aux camping-cars

Attention si vous habitez sur le tracé ou que vous vous rendez sur place : les routes sont fermées deux heures avant le passage du véhicule en tête de course et rouvertes au moins un quart d'heure après la voiture balai. Par ailleurs, les camping-cars seront interdits au milieu des vignes. Le maire de Nuits-Saint-Georges, Alain Cartron et son conseil municipal ont décidé de bloquer l'accès des sentiers viticoles alentours. "On fait ça parce que notre but c'est de faire connaître Nuits-Saint-Georges dans le monde entier, il faut donc qu'on ait des vues d'hélicoptères sur les vignes claires, limpides (...) et ce serait idiot de polluer les images avec d ou par des gens qui auraient déployé leurs tentes (...) c'est pour ça que l'on va barrer les chemins de vignes".

