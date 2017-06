Tour de France 2017 : le tracé de la 8e étape entre Dole et la station des Rousses

La huitième étape du Tour de France, samedi 8 juillet, est une étape 100% Jura avec un départ à Dole et une arrivée 187,5 km plus tard à la station des Rousses. Une étape accidentée, réservée aux baroudeurs du peloton.

Un étape 100 % jurassienne, ce samedi 8 juillet, longue de 187,5 km attend les coureurs du Tour de France 2017 entre Dole et la station des Rousses. Le départ est donné à 12h25 pour le peloton et 10h25 pour la caravane publicitaire. Au programme de cette étape, trois difficultés, le col de La Joux (3e catégorie), la côte de Viry (2e catégorie) et la côte de la Combe de Laisia Les Molunes (1ere catégorie) dont le sommet se situe à 11 kilomètres du but et qui devrait départager les baroudeurs les plus valeureux.

Le profil de la huitième étape du Tour de France 2017. - ASO

La partie finale de la huitième étape du Tour de France 2017. - ASO

En 2010, la station des Rousses avait déjà été choisie comme ville d'arrivée. C'était le Français Sylvain Chavanel (Quick Step) qui s'était imposé en solitaire, prenant au passage le maillot jaune de leader (le résumé de l'étape). Ce samedi, les coureurs, selon leur allure, devraient arriver entre 17 heures et 17h30. Une huitième étape de moyenne montagne, un échauffement pour la première étape de montagne dimanche 9 juillet entre Nantua et Chambéry.