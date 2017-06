Tour de France 2017 : le tracé de la 9e étape entre Nantua et Chambéry

La neuvième étape du Tour de France, dimanche 9 juillet, partira de Nantua, dans l'Ain, pour arriver, 181,5 km plus tard à Chambéry, en Savoie. entre ces deux villes, une broutille : trois cols hors-catégorie impressionnants et, au total, 4.600 mètres de dénivelé positif !

Cette 9e étape sera titanesque, avec des ascensions qui flirtent avec les 10 % de moyenne sur toute leur longueur. Une "réelle rareté" sur le Tour souligne son directeur Christian Prud'homme.

Le profil de la 9e étape

Au programme de cette 9e étape : 181,5 km dans l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Trois cols Hors-Catégorie joueront les juges de paix : le col de la Biche, sera une découverte avec ses 10,5 km à 9%. Il sera immédiatement suivi du versant "inédit et effrayant" du Grand Colombier, versant appelé la Directissime avec des pentes à 22 %. L'explication finale aura lieu au Mont du Chat, en sommeil sur le Tour depuis 1974, 8,7 km à 10,3%.

Les cols et côtes

La carte du parcours de 181,5 km

L'itinéraire et les horaires entre Nantua et Chambéry

Le départ sera donné à 11h45 pour le peloton et 09h45 pour la caravane publicitaire. Le peloton devrait passer le premier col Hors-Catégorie, celui de la Biche, vers 13h56, puis le Grand Colombier, aux alentours de 14h41, et enfin, le Mont du Chat vers 16h18 d'après ASO. L'arrivée à Chambéry est annoncée entre 16h45 et 17h24.

