Tour de France 2017 : le tracé mosellan de la 4ème étape entre Mondorf-Les-Bains et Vittel se précise

France Bleu Lorraine a réussi à se procurer le tracé presque définitif de la 4ème étape du Tour de France 2017 entre Mondorf-Les-Bains et Vittel. En Moselle, le peloton passera notamment par Thionville mais il évitera Metz. Le circuit mosellan sera validé en janvier prochain.

Le 4 juillet 2017, après une arrivée à Longwy la veille, le Tour de France s'élancera depuis Mondorf-Les-Bains au Luxembourg pour se rendre à Vittel dans les Vosges. Le peloton empruntera naturellement les routes du département de la Moselle. Un tracé provisoire a été établi, il y a quelques semaines, par l' organisateur de la course, Amaury Sport Organisation (A.S.O) et il sera définitivement validé par la préfecture en janvier prochain. France Bleu Lorraine a pu consulter ce document.

Thionville oui, Metz non

Après un passage pour le symbole à Schengen, le peloton quittera le Luxembourg pour la France à Contz-Les-Bains. Il empruntera ensuite la D64 puis la D654 avec des passages près de Koenigsmacker et Basse-Ham. Il arrive alors à Yutz par la D953 puis passe par Thionville.

Les coureurs s'engagent alors sur la D1 en traversant notamment Bertrange. A proximité de Hauconcourt, la Grande Boucle traverse la Moselle pour reprendre la D52. Les habitants de Maizières-Les-Metz, Marange-Silvange, et Bronvaux pourront applaudir le porteur du Maillot Jaune.

A Saint Privat-La-Montagne, le peloton repique vers l'agglomération messine : Amanvillers, Châtel-Saint-Germain et Moulins-Les-Metz. C'est ensuite la D6 qui se profile pour les coureurs : Ars-Sur-Moselle, Dornot, Novéant-Sur-Moselle qui sera la dernière commune du département de la Moselle à être traversée par le Tour de France. En tout, ce sont plus de 68 km de routes mosellanes qui seront parcourues par le peloton de la Grande Boucle. Les cyclistes découvriront ensuite la Meurthe et Moselle ( Pagny-Sur-Moselle, Dieulouard, Toul ) et les Vosges (Vicherey, Rainville, Houécourt et enfin Vittel ).

Audun-Le-Tiche, première ville française traversée par le Tour 2017

Lors de la troisième étape entre Verviers (Belgique) et Longwy, le 3 juillet 2017, le peloton de la Grande Boucle retrouvera la France dans le Pays-Haut Mosellan, à Audun-Le-Tiche. Ce sera la première commune française à être traversée par le Tour 2017 qui s'élancera de Düsseldorf en Allemagne le 1er juillet prochain. Et selon le maire Lucien Piovano, ce sera aussi " une première " pour sa commune.