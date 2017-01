Tour de France 2017 : les détails du circuit à Blagnac, ville-départ de la 14ème étape

Le 15 juillet prochain, la capitale de l'aéronautique accueillera le départ de la 14ème étape du Tour de France. Une étape Blagnac-Rodez longue de 181 kilomètres et dont le départ s'effectuera, comme en 2012, depuis le Parc des Ramiers, a-t-on appris en fin de semaine.

On savait depuis le 18 octobre dernier et la révélation du tracé de la prochaine Grande Boucle que Blagnac serait une nouvelle fois (la sixième !) ville-départ du Tour de France. Mais jusqu'alors, on ignorait d'où les 22 équipes s'élanceraient... La piste Aéroscopia, un temps envisagée, a finalement été délaissée au profit du Parc des Ramiers, en bord de Garonne, a annoncé jeudi 12 janvier Yannick Goasduff, commissaire général de la course et responsable des départs du Tour de France. C'est là, déjà, que les cyclistes étaient partis pour rejoindre Brive en 2012, lors de la dernière halte du Tour dans la capitale de l'aéronautique. Pas de Corrèze au terminus cette année, mais l'Aveyron, et Rodez, pour 181 kilomètres d'effort.

11 kilomètres de course en pleine ville

Pour cette 14ème étape du Tour de France 2017, les 11 premiers kilomètres seront effectués dans Blagnac-même. Un parcours "festif, semblable à un défilé, à allure très réduite", annonce Yannick Goasduff, qui permettra aux nombreux spectateurs attendus (entre 15 et 20 000 rien que sur le village départ, au Parc des Ramiers) d'observer au plus près les rois du guidon, qui passeront en plein cœur de ville avant de prendre la direction du quartier Andromède et du musée Aéroscopia ainsi que les usines d'Airbus. Ce n'est qu'arrivés à Seilh que les candidats au maillot jaune donneront leurs premiers vrais coups d'accélérateur pour un "deuxième départ, plus "sportif" celui-ci !", affirme Yannick Goasduff.

Le départ de l'étape entre Blagnac et Rodez devrait être donné entre 12h40 et 13h. Le village-départ sera lui accessible dès 9 heures avec des animations à destination du public.