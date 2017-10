Tour de France 2018 : avec une arrivée à l'Alpe d'Huez, la 12e étape sera (forcément) monumentale

Le parcours du 105e Tour de France a été dévoilé ce mardi. Le grand départ sera donné le 7 juillet de Noirmoutier. Parmi les grands rendez-vous de cette Grande Boucle 2018 : le retour des 21 virages mythiques de l'Alpe d'Huez avec une arrivée au sommet, le 19 juillet. Déjà, dantesque.

Au programme de ce Tour 2018, six étapes de montagne. Parmi elles, trois arrivées seront jugées au sommet : à La Rosière, d'abord, le 18 juillet, puis à l'Alpe d'Huez le lendemain, et enfin, au Col de Portet le 25 juillet.

L'Alpe d'Huez, un col mythique ! / The Alpe d'Huez, a myth of the Tour de France! #TDF2018pic.twitter.com/7oTnVKgfAh — Le Tour de France (@LeTour) October 17, 2017

Trois grands cols, tous Hors Catégorie

L'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez signera la dernière étape dans les Alpes et devra donc forcément se finir sur une apothéose. Au programme de cette 12e étape, un départ de Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, et trois grands cols : la Madeleine (2.000 mètres), la Croix de Fer (2.067 mètres) et les 21 virage de l'Alpe d'Huez (1.838 mètres). Cette étape sera dantesque. Vraiment. On le dit et l'écrit souvent à propos des étapes de montagne de la Grande Boucle mais cette fois, les chiffres le confirment. Sur 175 km, les coureurs devront avaler 5.000 mètres de dénivelé positif. C'est le plus gros total, sur une seule étape, de tout le Tour.

Le profil de la 12e étape

- ASO

La montagne des Français

La Grande Boucle n’avait plus posé ses roues dans la station de l’Oisans depuis 2015, année où le Français Thibaut Pinot s’était imposé. Et c'est d'ailleurs l'autre raison de s'enthousiasmer pour cette 12e étape : les trois dernières ascensions ont été remportées par des Français : Pierre Rolland en 2011, Christophe Riblon en 2013 et Thibaut Pinot en 2015.

On vous a convaincu, on en est sûrs, alors rendez-vous le 19 juillet prochain, avec France Bleu, sur les bords des routes, dans les virages de l'Alpe d'Huez.