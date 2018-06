Le Tour de France revient à Amiens le 14 juillet 2018, après trois ans d'absence. L'accès au centre-ville sera bouclé une bonne partie de la journée pour l'arrivée de la 9e étape (Dreux-Amiens). Retrouvez ici le plan de circulation et les parkings mis à disposition pour l'occasion.

La 9e étape du Tour de France 2018 se court le 14 juillet, 181 kilomètres à parcourir entre Dreux (Eure-et-Loir) et Amiens (Somme). Le dernier passage du peloton du Tour de France à Amiens, c'était il y a trois ans, le 8 juillet 2015. Il fait donc son grand retour en ce jour de fête nationale, avec une arrivée jugée à hauteur du Coliséum, vers 15h30. L'événement va forcément perturber les habitudes des automobilistes dans le centre-ville amiénois. Pour l'occasion, Amiens Métropole et la Ville d'Amiens mettent donc en place un plan de circulation et de stationnement en centre-ville.

Comment circuler, où se garer ?

La circulation des voitures sera interrompue vers le centre-ville à partir de 12h30 - Carte transmise par Amiens Métropole

La circulation en hyper-centre sera possible toute la journée. Les véhicules ne pourront en revanche y accéder que jusqu'à 12h30. Une seule sortie possible via la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Un fois l'accès au centre-ville bloqué, vous pourrez stationner sur deux parkings gratuits, 1.000 places pour celui de l'Hippodrome et Pôle Licorne, à 15 minutes de marche du centre-ville et 400 autres au niveau d'Apradis, à 25 minutes de marche du cœur de ville.

L'accès des piétons au centre-ville sera lui autorisé toute la journée, en continu.

Le parcours amiénois du peloton

Les coureurs entreront dans la ville par le campus universitaire. Ils emprunteront la rue Jean Moulin, les boulevards extérieurs et la rue Fuscien. Le peloton passera ensuite devant la gare, puis tournera à gauche pour prendre la rue Vanemarcke, la rue des Francs-Mûriers, la place Vogel et le boulevard du Port d'Aval. Au rond point, il remontera le boulevard Faidherbe pour franchir la ligne d'arrivée à hauteur du Coliséum.