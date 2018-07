Trémuson, France

Il ne pouvait pas ne pas en être, ce Tour de France qui passe par ses routes du nord de la Bretagne. Lui dont la famille est en Nord-Finistère, et dont la maison se situe à Trémuson, près de Saint-Brieuc. A 21 ans, David Gaudu a gagné le droit de courir son tout premier Tour de France.

David Gaudu : "Au début de la saison, je voulais faire un grand Tour. Le Giro était trop tôt, on s’était dit le Tour ou la Vuelta avec Marc Madiot (son directeur sportif à Groupama-FDJ, NDLR). Aux Ardennaises, j’ai dit à Marc Madiot que je préférais le Tour de France, surtout qu’il passe à la maison. Au Dauphiné, je n’en ai pas reparlé. Je voulais le finir malgré mon doigt blessé, pour prouver que je pouvais y aller en Montagne. On m’a appelé pour me dire que j’y allais."

Le grand public va découvrir David Gaudu, un petit gabarit d'un mètre 70 et 53 kilos, capable de s'envoler dès que la route s'élève. Les initiés le connaissent bien depuis 2016, et son doublé dans deux épreuves comptant parmi les plus relevées du plateau espoirs : la course de la paix et le Tour de l'avenir.

Objectif : un Top 10 voir un Top 5 dans une belle étape

Depuis, Gaudu a confirmé au Tour de Catalogne 2017 ou en en remportant une étape du Tour de l'Ain 2017.