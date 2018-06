La 10e étape du Tour de France se déroule le 17 juillet. Le tracé compte 158,5 km entre Annecy et Le Grand-Bornand (Haute-Savoie). L'arrivée est prévue vers 18h. A programme, cinq ascensions dont la montée du plateau des Glières et les cols de la Croix-Fry, de la Romme et de la Colombière.

Annecy, France

C'est au tour des grimpeurs et des champions des cols et montées. Avec cette 10e étape mardi 17 juillet, le Tour de France arrive dans les Alpes. Le parcours montagneux compte 158,5 km entre Annecy et Le Grand-Bornand (Haute-Savoie). Après une journée de repos à Annecy,les coureurs partent le long du lac d'Annecy, et avaleront dans la journée un col hors catégorie et trois cols de catégorie 1.

L'image du jour

Le peloton va traverser une piste terreuse et poussiéreuse de 1,9 km sur le plateau des Glières. C'est sur ce haut-lieu historique, un maquis de la Seconde guerre mondiale, que se trouve aujourd'hui un mémorial après le massacre de 150 hommes dans les années 1943-1944.

Le peloton traversera le plateau des glières par un chemin de terre © Radio France - Marie Ameline

Au départ et à l'arrivée

Le village du Tour de France sera installé au Pâquier à Annecy.

La signature et présentation des équipes se dérouleront de 12h05 à 13h05.

Le départ est prévu à 13h15 par l'avenue d'Albigny.

L'arrivée sera jugée entre 17h42 et 18h15 au Grand Bornand, route de la Patinoire, à l’extrémité d’une ligne droite finale de 250 mètres.

Le profil de la dixième étape

La carte du parcours de 158,5 km

L'itinéraire et les horaires entre Annecy et Le Grand-Bornand

Les difficultés du jour

KM 19 - Col de Bluffy (montée de 1,5 km à 5,6% - catégorie 4)

KM 43 - Col de la Croix Fry (montée de 11,3 km à 7% - catégorie 1)

KM 68,5 - Montée du plateau des Glières (montée de 6 km à 11,2% - hors-catégorie)

KM 130 - Col de Romme (montée de 8,8 km à 8,9% - catégorie 1)

KM 144 - Col de le Colombière (montée de 7,5 km à 8,5% - catégorie 1)

La montée du plateau des Glières

Le col de Romme et le col de la Colombière

Le col de Romme (1297 m) et le col de la Colombière (1618 m) - © ASO

Les vingt-deux équipes engagées

Le parcours du Tour de France 2018

- © Geoatlas / ASO

