Tour de France 2018 : découvrez la 12e étape, Bourg-Saint-Maurice > L'Alpe d'Huez

Par Denis Souilla, France Bleu Isère, France Bleu Pays de Savoie et France Bleu

La 12e étape du Tour de France se déroule jeudi 19 juillet entre Bourg-Saint-Maurice (Savoie) et l'Alpe d'Huez (Isère) durant 175,5 km. L'arrivée est prévue entre 17h30 et 18h20. Au programme, quatre ascensions majeures dont trois hors catégories et vingt-et-un lacets mythiques.