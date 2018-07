La 13e étape du Tour de France se déroule vendredi 20 juillet entre Le Bourg-d'Oisans (Isère) et Valence (Drôme). Les coureurs vont parcourir 169,5 km. L'arrivée est prévue vers 17h30. Le peloton quitte les Alpes et affronte peu d'ascensions stratégiques.

La 13e étape du Tour de France quitte les routes alpines et prend la direction de Valence (Drôme). Vendredi 20 juillet, les coureurs doivent parcourir 169,5 km avec un départ depuis Le Bourg-d'Oisans (Isère). Ils passeront par Vizille, Grenoble, Sassenage, Saint-Quentin-sur-Isère, Pont-en-Royans, Chabeuil et Valence.

Avec moins de reliefs, les grimpeurs vont laisser la place aux sprinteurs. Au programme, une seule ascension de catégorie 3 et un col de catégorie 4 au 109e kilomètre. Le sprint intermédiaire se déroulera au 71e à Saint-Quentin-sur-Isère. Le Bourg-d'Oisans a accueilli 22 fois le Tour et Valence trois fois en 1996, 2015 et 2018.

Au départ et à l'arrivée

Le village départ du Tour de France sera installé sur les parkings de la gare routière du Bourg-d'Oisans et rue de Belledonne dès 10h30.

La signature et présentation des équipes se déroulera avenue de la République de 12h25 à 13h25.

Le départ est prévu au Bourg-d'Oisans dès 13h35.

L'arrivée sera jugée à Valence vers 17h30 sur l'avenue de Romans, à l’extrémité d’une ligne droite finale de 350 mètres.

Le profil de la treizième étape

La carte du parcours de 169,5 km

L'itinéraire et les horaires entre Le Bourg-d'Oisans et Valence

Les difficultés du jour

KM 32,5 - Côte de Brié (2,4 km de montée à 6,9% - catégorie 3)

KM 71 - Sprint intermédiaire à Saint-Quentin-sur-Isère

KM 109,5 - Côte de Sainte-Eulalie-en-Royans (1,5 km de montée à 4,9% - catégorie 4)

Le sprint intermédiaire

Les vingt-deux équipes engagées

Le parcours du Tour de France 2018

