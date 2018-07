Le maillot jaune Geraint Thomas et le coureur Christopher Froome, les deux leaders de l'équipe Sky, ont été la cible de huées provenant de nombreux spectateurs lors de la 12e étape du Tour de France dans la montée de l'Alpe d'Huez, ce jeudi. Geraint Thomas a même été sifflé sur le podium.

Les deux leaders du Tour 2018 et de l'équipe Sky le maillot jaune Geraint Thomas et le coureur Christopher Froome - blanchi après un contrôle antidopage avant le départ du Tour -, ont été hués par plusieurs spectateurs dans la montée de l'Alpe d'Huez, ce jeudi. Le vainqueur de la 12e étape du Tour de France, Geraint Thomas, a été sifflé à l'arrivée et sur le podium.

Froome malmené dans la montée de l'Alpe d'Huez

Christopher Froome a été hué, sifflé et insulté dans la montée finale vers le sommet de l'Alpe d'Huez, ce jeudi. Le Britannique a même été poussé par un spectateur qui voulait le faire chuter. Pouces baissés, bras d'honneur, insultes, et mêmes bousculades, il a été sérieusement chahuté par une partie du public posé tout au long des 21 virages.

Dans la montée de l'Alpe d'Huez, un spectateur s'en est pris à Christopher Froome ! #TDF2018pic.twitter.com/uc0035nl4P — France tv sport (@francetvsport) July 19, 2018

Le Britannique, qui vise un cinquième sacre sur la Grande Boucle a été la principale cible des spectateurs les plus agressifs, mais il n'a pas été le seul. Tous ses équipiers, dont Egan Bernal qui a franchi la ligne en 11e position, ont été copieusement sifflés à l'arrivée.

Geraint Thomas hué à l'arrivée sur le podium

"Si les gens n’aiment pas Sky et veulent faire juste la fête, ça va. Mais laissez-nous courir, ne touchez pas à la course, ne touchez pas aux coureurs, ne nous crachez pas dessus, Ayez un peu de décence. Faites tout ce que vous voulez mais laissez-nous faire la course", a t-il expliqué.

Geraint Thomas a été hué sur le podium après sa victoire à l'Alpe d'Huez aujourd'hui ! #TDF2018pic.twitter.com/NOlgz6vXN7 — France tv sport (@francetvsport) July 19, 2018

Un comportement condamné par plusieurs cyclistes

Un comportement critiqué par Koen de Kort, le coureur de l'équipe Trek-Segafredo, sur son compte Twitter : "Journée très difficile, je pense que chaque coureur a souffert aujourd'hui mais j'adore toujours l'Alpe d'Huez. Merci aux spectateurs pour tous les encouragements. Des frissons. Par ailleurs, s'il vous plaît, respectez chacun et TOUS les coureurs. Laissez nous tous juste faire notre course et s'il vous plaît, arrêtez les huées. Ça suffit maintenant. Le cyclisme est un sport formidable, ne le gâchez pas", a t-il expliqué.

Selon le coureur belge Oliver Naesen de l'équipe AG2R La Mondiale "c'est honteux". "Ça m’énerve énormément. Il s’agit souvent d’adultes accompagnés d’enfants et sifflant un coureur [Geraint Thomas donc] qui a tout à fait le droit de courir, qui n’est pas suspendu. Il faut vraiment être stupide et con, il n’y a pas assez de mots pour dire à quel point ce sont des imbéciles" a lâché le coureur belge au terme de la 12e étape du Tour.