La sixième étape du Tour de France fait étape entre brest et Mûr-de-Bretagne Guérledan, ce jeudi. Pour bien voir les coureurs, France Bleu vous conseille... de manière très originale... le mur de Bretagne.

Mûr-de-Bretagne, France

Absolument incontournable !

La côte de Mûr-de-Bretagne a construit la légende de Jean Robic en 1947. Et son ascension fut l'un des moments forts du Tour de France 2015, lors du dernier passage de l'épreuve en 2015. La marée humaine de part et d'autre de la route. Et la souffrance d'Alexis Vuillermoz, de l'équipe AG2R La Mondiale, obligé de s'asseoir pour récupérer quelques mètres seulement après avoir franchi la ligne en vainqueur.

Des passages bien raides

Le mûr n'est pas si long. Il fait 2 kilomètres 220. Il n'est pas si raide : 6 % de moyenne. Mais il contient des passages bien plus raides

C'est là qu'on vous conseille d'aller. Au pied du mur, où la route s'élève le plus. Et où il est possible de trouver de l'ombre.

En plus, cette année, le peloton va emprunter deux fois la côte. A 16 kilomètres de la fin, après 165 bornes. Puis au moment de l'arrivée.

Deux fois plus de plaisir. Ou de souffrance, c'est selon.

