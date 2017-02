Tour de France 2018 : le parcours des quatre premières étapes dévoilé en Vendée

Les organisateurs du Tour de France ont dévoilé ce mardi à la Roche sur Yon le parcours des 4 premières étapes de l'édition 2018. De Noirmoutier jusqu'à Derval, le Tour restera dans nos départements pendant une dizaine de jours.

On savait déjà que le Grand Départ du Tour de France 2018 se ferait en Vendée : on sait maintenant que le peloton s'élancera de l'île de Noirmoutier, et qu'il rejoindra le continent en empruntant le passage du Gois. Le patron de l'épreuve, Christian Prudhomme, a dévoilé ce mardi les détails de cette édition qui fera la part belle à la Vendée. Entre l'ouverture du village et le départ du peloton vers la Bretagne, le Tour restera une dizaine de jours en Vendée et Loire-Atlantique.

Etape 1 : la publicité du littoral vendéen

Le départ sera donné le 30 juin 2018 depuis l'île de Noirmoutier. Le peloton empruntera le passage du Gois, mais sous forme de parade pour éviter de voir l'un des favoris chuter dès le début. La course officielle débutera sur le continent. Et cette première étape (195 km) aura des allures de film promotionnel pour le littoral vendéen, car les hélicoptères de France Télévisions vont filmer toute la côte, de Noirmoutier à l'Aiguillon sur Mer, avant une arrivée à Fontenay-le-Comte.

Le parcours de la première étape du Tour de France 2018 - ASO

Etape 2 : le retour à la Roche sur Yon

Pour saluer la mémoire de Goerges Clémenceau, la deuxième étape s'élancera de Mouilleron-Saint-Germain (ex-Mouilleron-en-Pareds), où repose l'homme d'état. Le peloton fera le tour du nord-Vendée, avant de revenir à la Roche sur Yon, pour une arrivée destinée aux sprinteurs. Si la préfecture de la Vendée a accueilli le Tour durant cinq années consécutives juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale, elle n'avait plus revu les coureurs depuis 80 ans. En 2018, cet oubli sera largement réparé, car en plus de l'arrivée de la deuxième étape, la Roche sur Yon accueillera aussi le village de la course, pendant toute la semaine qui précède le départ.

Parcours de la deuxième étape du Tour de France 2018 - ASO

Etape 3 : le retour du contre la montre par équipes

La troisième étape se disputera dans le département voisin du Maine-et-Loire, sous la forme d'un contre-la-montre par équipes autour de Cholet. L'exercice, aussi athlétique qu'esthétique, se jouera sur une boucle de 35km à travers les Mauges.

Le parcours de la troisième étape du Tour de France 2018 - ASO

Etape 4 : le départ vers la Bretagne

Le mardi 3 juillet 2018, les coureurs prendront le départ de la 4ème étape à la Baule. Mais l'épreuve chronométrée ne commencera qu'à la sortie de Guérande. Le peloton sillonnera ensuite la Brière, avant de rejoindre le nord de la Loire-Altantique, jusqu'à Derval.

Le parcours de la quatrième étape du Tour de France 2018 - ASO

La suite du parcours ne sera pas dévoilée avant le 17 octobre 2017. Mais on sait déjà que le peloton mettra le cap sur le Morbihan, avec un très probable passage par la ville de Sarzeau, puisque son maire n'est autre que David Lappartient, l'actuel président de la Fédération Française de Cyclisme...