Tour de France 2018 : le profil de l'étape décisive au Pays Basque

Selon les informations de France Bleu Pays Basque, l'étape basque de la Grande Boucle 2018 sera bien un contre-la-montre entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette, la veille de l'arrivée à Paris, le samedi 28 juillet. Un parcours accidenté qui devrait emprunter le col de Pinodieta mais pas la Rhune.

Sud Ouest révélait ce mardi 10 octobre que l'étape basque du Tour de France cycliste 2018, dont France Bleu Pays Basque vous parlait la semaine passée, sera un contre-la-montre entre le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette. Une étape phare de la prochaine Grande Boucle, la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, potentiellement décisive pour le classement final.

France Bleu Pays Basque est non seulement en mesure de confirmer ces informations mais également de les compléter en avançant le très probable parcours de cette épreuve chronométrée du samedi 28 septembre.

Sur la Route du Tour de France, souvent beaucoup de monde sur les routes, notamment dans les cols et montées © Radio France - Thibault Vincent

Les coureurs s'élanceront du lac de Saint-Pée, remonteront via la forêt vers Arbonne, feront un virage à droite pour passer par le territoire d'Arcangues et redescendre par l'ouest d'Ustaritz. Direction Ainhoa, via Souraïde, le col de Pinodieta, une côte de plus de 2kms, dont 1,5 kms à plus 6,8% de déclivité. L'arrivée sera jugée sur la départementale à proximité directe du magnifique, et très prisé, centre-ville piétonnier d'Espelette.

Le centre-ville d'Espelette © Radio France - Jacques Pons

Un véritable parcours de carte postale, dont devraient se régaler les diffuseurs, traversant hameaux et bois, longeant champs et maisons labourdines. Un parcours sans grand col, qui ne passera pas par celui de Saint-Ignace, au pied de la Rhune, en cette période de forte affluence, mais très accidenté. Un tracé "casse-patte" enchaînant les courtes montées, avec des pourcentages parfois très importants, qui ne laisseront aucun répit aux coureurs rescapés, après 3 semaines de course.

Les routes magnifiques et accidentées du Pays Basque réservent parfois quelques surprises © Radio France - Thibault Vincent