Pays Basque, France

On attend beaucoup de monde sur le bord des 31 kms de route de cette 20e et avant dernière étape du Tour de France 2018, samedi 28 juillet, entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette. Un parcours vallonné qui regorge de points de vues imprenables pour voir passer les coureurs. Tour d'horizons

1. Saint-Pée-sur-Nivelle

Les coureurs s'élanceront à partir de midi du Fronton de Saint-Pée-sur-Nivelle toutes les 1 minute 30 puis toutes les 2 minutes pour les meilleurs, dans l'ordre décroissant du classement. Avant cela, on pourra les voir s'échauffer autour des cars des équipes. Avec la possibilité, pour les plus abordables, de faire signer des autographes. En revanche le village départ officiel n'est accessible que sur invitation.

Le fronton de Saint-Pée-sur-Nivelle servira de base de départ pour le contre la montre final du Tour de France 2018 © Radio France - Céline Arnal

2. La route de Bayonne

Juste après le départ, les coureurs s'élancent dans une première montée, sans grande difficulté, mais longue et droite. Le début de cette Départementale 3 dite route de Bayonne offre un excellent point de vue aux spectateurs. Les coureurs bifurquent ensuite à droite en direction d'Ustaritz via le bois et la D250.

3. La route des crêtes

Juste avant l'arrivée à Ustaritz, le parcours fait un coude à droite au niveau de la piscine de Landagoyen pour prendre la D88 et la route des crêtes. Un véritable toboggan, incessantes montées et descentes, bordées de champs. L'intérêt de l'emplacement a déjà été repéré par quelques locaux qui ont réservé les champs avoisinants, et des campings-cars installés pour certains depuis le début de la semaine.

Les campings-cars sont installés depuis le début de la semaine sur la route des crêtes (D88) pour voir le contre-la-montre © Radio France - Thibault Vincent

4. Le Bourg d'Ustaritz et Agorreta

Après une longue descente vers Souraïde, les coureurs entrent dans le bourg, passent devant la mairie, le trinquet et s'élancent vers une côte courte mais aux forts pourcentages. Au bout, le rond point en direction du quartier d'Agorreta. Là, vous pourrez voir passer deux fois les coureurs.

Dans la côte de Souraïde et Agorreta, les proches du coureur d'Hasparren Romain Sicard, ont déjà manifesté leurs encouragerments © Radio France - Thibault Vincent

5. Xurxurieta

La montée se termine en haut du quartier Xurxurieta, à la vue imprenable, et la visibilité large pour voir passer les coureurs. C'est là que l'organisation a positionné le deuxième point chronométrique du parcours et que seront installé des caméras fixes de la télévision.

Les supporters du maillot à pois de meilleur grimpeur, double vainqueur d'étape cette année, se sont installés à Xurxurieta © Radio France - Thibault Vincent

6. Pinodieta

Les coureurs entament une nouvelle descente vers Souraïde pour aller rattraper la route de St Pée et bifurquer très vite à gauche sur le chemin de Kostatzu en direction du fameux col de Pinodieta. Une montée de 900m avec des pourcentages dantesques dont un passage à 21% !

Les supporters de Mikel Landa et des coureurs basques du sud ont choisi la montée vers Pinodieta, point le plus proche de la frontière espagnole. © Radio France - Thibault Vincent

7. Espelette

Après le col, le parcours redescend sur la D918 pour arriver rapidement à Espelette. La ligne est installée au rond-point de la chocolaterie Antton , l'un des accès vers le bourg. Une ligne, et son podium, hermétiquement clos. En revanche, à droite de la route, un champ en dévers, véritable tribune naturelle pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes, offre un point de vue imprenable sur les 300 derniers mètres et l'arrivée.

L'arrivée du contre la montre du Tour de France 2018 à Espelette avec en toile de fond la tribune naturelle. © Radio France - Céline Arnal

8. Les accès

Le parcours sera fermé aux véhicules, selon les points d'accès, dès 5h, 8h ou 9h du matin et jusqu'à 18 ou 19h le samedi. L'arrivée à Espelette sera même fermée sur environ 1km, dès 20h vendredi soir et jusqu'à 22h le samedi pour l'installation et le démantèlement des infrastructures de l'organisation.

Tous ces points d'intérêts sont bordés de parkings préparés et balisés. Mais pour éviter les inévitables embouteillages, le mieux est sans doute d'emprunter les navettes mises en place depuis les parkings relais (voir carte ci-dessous et www.infotour64.com)

Le tracé des navettes desservant le parcours du contre-la-montre du Tour de France 2018 © Radio France - Thibault Vincent

Que vous soyez sur le parcours ou non, vous pourrez vivre cette 20e étape du Tour de France et contre-la-montre décisif au Pays Basque sur France Bleu de 10h à 19h. Nous vous ferons vivre l'étape de l'intérieur de 10h à 19h ce samedi. Le village départ avec de nombreux invités, la préparation des coureurs, l'ambiance à Saint-Pée-sur-Nivelle, Pinodieta et Espelette, la course, le parcours de Romain Sicard, et la lutte pour le podium final, avec des points réguliers sur le trafic, intensifiés à l'issue de l'étape.