Le Tour de France 2018 s'élance le 7 juillet de Noirmoutier pour aboutir, 3.351 km plus loin, le 29 juillet sur les Champs Elysées à Paris. Voici les chiffres clés.

France

Le Tour de France 2018, ce n'est pas seulement la plus belle course cycliste du monde, c'est aussi une énorme machine au service du sport, du spectacle, pour que l'événement se déroule dans les meilleures conditions. Public, kilomètres de barrières, gadgets publicitaires... Découvrez les chiffres incontournables de la compétition qui se tient du 7 au 29 juillet, entre Noirmoutier et Paris.

La course

176 coureurs

450 accompagnateurs

3.351 km sur 21 étapes, de la plus courte (la 17e, 65 km, entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan) à la plus longue (la 7e, 231 km entre Fougères et Chartres)

huit étapes de plaine et six étapes de montagne

26 cols, montées ou arrivées en altitude (deuxième, première et hors catégorie)

L'organisation

4.000 mètres de barrières en moyenne au départ et à l'arrivée de chaque étape

2,7 km de banderoles par étape en moyenne

six avions pour les transferts (15 et 28 juillet)

dix médecins et sept infirmiers

176 trackers posés sur l'ensemble des vélos pour géolocaliser les coureurs pendant la course et diffuser leur position

100.000 sacs poubelles en matière recyclée distribués le long de la route

La sécurité

3.600 panneaux de signalisation installés sur les points dangereux

29.000 gendarmes, policiers et pompiers déployés sur l'ensemble du parcours

3.000 agents des conseils départementaux

Sur la route

deux pays visités : la France et l'Espagne

39 sites étapes dont neuf inédits, de la plus petite commune (Montvalezan avec 705 habitants) à la plus grande (Paris, 2,250 millions d'habitants)

579 communes traversées

La caravane publicitaire

160 véhicules festifs

16 millions d'objets distribués par 600 personnes pour 33 marques

11 km de cortège

La caravane publicitaire distribue 16 millions de gadgets sur la route du Tour de France. © AFP - LIONEL BONAVENTURE

Les spectateurs

10 à 12 millions de personnes sur le bord de la route

80% de spectateurs français, 20% d'étrangers

63% de familles

6h30 de présence le long du parcours

diffusion télévisée dans 190 pays (nouveau : diffusion en Inde par DSport)

Les médias

2.000 journalistes accrédités

105 heures de direct télévisés

