La huitième étape du Tour de France, le 14 juillet 2018, reliera Dreux (Eure-et-Loir) à Amiens (Picardie), en passant par la Normandie. Au menu du peloton : 181 km, quasiment que du plat mais de jolis passages le long de la Seine et en Picardie. Retrouvez ici les horaires de passage des coureurs.

Le 14 juillet 2018, jour de Fête nationale, le Tour de France serpentera entre l'Eure-et-Loir et la Picardie en passant par les bords de Seine en Normandie. Pour cette huitième étape, les coureurs devront avaler 181 km de bitume pour atteindre Amiens en fête pour l'occasion.

Le profil de la 8e étape entre Dreux et Amiens

Le profil de la 8e étape. - ASO

Au départ et à l'arrivée de la 8e étape

La caravane du Tour de France prend la route depuis le parc des expositions de Dreux à partir de 9h35

Le village du Tour, au parc des expositions,est ouvert à partir de 8h30

La "cérémonie" de signature des coureurs est prévue entre 10h25 et 11h25

Le départ fictif sera donné à 11h35

La caravane est attendue pour 13h57 sur le boulevard Faidherbe à Amiens

L'arrivée des coureurs est prévue à 15h46 boulevard Faidherbe à Amiens (voir plus bas)

Où voir passer le peloton ?

Voici une liste non-exhaustive des lieux et horaires où croiser le peloton ce 14 juillet 2018 (horaires de passage calculés sur la base d'une vitesse moyenne de 48km/h) :

12h01 : le peloton est attendu du côté du château d'Anet (joli château de style Renaissance construit pour Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II de France au 16e siècle, en Eure-et-Loir - km 9)

12h15 : le peloton entre dans l'Eure par Garennes-sur-Eure (D62 Les Sablons - km 20,5)

12h29 : un des rares moments de grimpette dans cette étape avec la côte de Pacy-sur-Eure (2 km de montée à 4,3% - côte de catégorie 4 - km 35),

12h44 : le peloton passe dans Vernon en arrivant par la D181 (km 43,5),

de 12h50 à 13h12, les coureurs longent les bords de Seine par la D313 jusqu'aux Andelys (km 48 à 66),

13h19 : côte de Feuquerolles (2,3 km de montée à 4,3% - km 71,5),

13h38 : sprint de la Neuve-Grange (km 86,5),

14h01 : les coureurs passent en Seine-Maritime par le Pays de Bray et ils traversent notamment Gournay-en-Bray (km 106,5),

14h10 : entrée en terres picardes par l'Oise, chez Arnaud Démare, à Pierrepont (km 112),

15h01 : c'est parti pour le département de la Somme à commencer par le carrefour D11 - D210 (km 153),

15h11 : sprint bonus à Lœuilly (km 160,5),

15h27 : entrée dans Amiens (km 174),

(km 174), 15h36 : arrivée au Coliséum (km 181).

Voir la liste complète des horaires de passage du peloton

L'arrivée à Amiens

En ce qui concerne les derniers kilomètres de l'arrivée à Amiens, les coureurs entreront dans la ville par le campus universitaire. Ils emprunteront la rue Jean Moulin, les boulevards extérieurs et la rue Fuscien. Un virage à droite et les coureurs passeront devant la gare, puis tourneront à gauche pour prendre la rue Vanemarcke, la rue des Francs-Mûriers, la place Vogel et le boulevard du Port d'Aval. Au rond point, ils remonteront le boulevard Faidherbe pour franchir la ligne d'arrivée à hauteur du Coliséum.