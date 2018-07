La caravane du Tour de France est une véritable attraction avant le passage des coureurs. Cette année, 160 véhicules publicitaires la composent et 31 marques ou institutions sont présentes. Parmi les cadeaux distribués : porte-clés, tee-shirts, bobs, casquettes, gâteaux, bonbons, etc.

Les spectateurs du Tour de France attendent bien souvent des heures sur le bord des routes avant le passage des coureurs. Mais pourquoi ? Pour avoir une bonne place et voir les échappées et le peloton, certes. L'autre raison, c'est aussi pour avoir le maximum de cadeaux de la caravane du Tour. Les objets publicitaires sont distribués à la volée, bien souvent à des endroits stratégiques, par les 160 véhicules burlesques et très colorés qui composent le cortège de plus de dix kilomètres. Près de 16 millions de goodies sont distribués cette année aux spectateurs. Sur le bord de la route, le passage de la caravane dure environ 30 minutes.

Quels objets sont distribués cette année ?

Pour les partenaires du Tour, la caravane permet d'assurer une évidente promotion des marques et d'être éventuellement vus sur le bord de la route à la télévision. Qui n'a jamais vu des spectateurs avec un bob à carreaux ou une casquette jaune ? Ces deux objets - classiques - seront encore distribués cette année mais les spectateurs auront également droit à des madeleines St-Michel ou des bouteilles d'eau Vittel idéales pour se déshydrater en attendant les coureurs. Parmi les autres cadeaux : des porte-clés, des tee-shirts ou des bonbons Haribo.

L'ordre de passage des 31 partenaires de la caravane publicitaire du Tour de France

LCL Gendarmerie nationale Le Journal de Mickey Pressade Škoda Haribo Le Gaulois Carrefour Krys X'Tra Biscuits St-Michel Century 21 La Nouvelle vie ouvrière Bic Cochonou Département du Béarn Pneus Continental Cofidis Bostik Mc Cain Force ouvrière Domitys Les pompiers FDJ Fédération française de pêche Sécurité routière Hôtel Transylvanie 3 Senseo Mécénat chriurgie cardiaque Team Direct Energie Vittel

Où bien se placer pour attraper les cadeaux de la caravane ?

Il n'y en aura pas pour tout monde. Si vous voulez récolter un maximum d'objets, un petit sourire peut faire la différence, celui de vos enfants aussi, mais il n'y a pas que ça. Placez-vous dans un endroit où les spectateurs sont assez clairsemés pour être bien repéré, en forêt, en lisière de prairie ou dans une ascension faible ou moyenne. En ville, sur les trottoirs bondés, ou sur la ligne d'arrivée, plus il y a de monde, plus il vous sera difficile d'empocher un fameux bob à carreaux...

Évitez les descentes, les ponts et les derniers kilomètres en général, les caravaniers ayant moins d'objets à distribuer. Évitez aussi les ascensions fortes où les objets sont peu distribués. Pas question de vous mettre sur un pont ou près d'un ravin, les objets ne seront pas lancés.

Attention, la caravane ne distribue pas tout le temps des goodies

Les 170 véhicules publicitaires ne distribuent d'objets ni sur les parkings techniques ni sur le village départ. Il en est de même après le passage de la ligne d’arrivée et dans des endroits protégés comme les parcs régionaux et nationaux, les zones Natura 2000, ou les lieux chargés d'Histoire comme les mémoriaux et lieux du souvenir.

Par ailleurs, il n'y a pas de distribution quand les conditions climatiques ne le permettent pas, lors de fortes intempéries ou rafales de vent. Enfin, si la caravane est en retard sur les horaires fixés par ASO, l'organisateur du Tour de France, les véhicules ont pour consigne de rattraper les horaires définis par la direction de course.

Les horaires de la caravane du Tour de France

Les 160 véhicules de la caravane publicitaire empruntent la même route que le peloton mais deux heures avant les coureurs. Néanmoins, lors de la 11e étape, la caravane ne pourra pas emprunter le plateau des Glières, la portion entre L'Essert (Le Petit Bornand-Les Glières) et Passeirier (Saint-Pierre-en-Faucigny).

Les chiffres clé de la caravane publicitaire sur le Tour de France 2018

Trois dates à retenir

Suivre la caravane du Tour de France

