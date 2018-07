Indre-et-Loire, France

Il faut remonter à l'année 2007 pour connaître une pareille "disette" tourangelle sur les routes du Tour. Si en 2008 Florent Brard dispute sa 3e et dernière grande boucle, cette même année est marquée par les grands débuts de Jérémy Roy, fidèle parmi les fidèles à la formation FDJ, neuf Tour de France d'affilée au compteur (2008 à 2016) et l'annonce il y a quelques semaines de sa retraite sportive à la fin de la saison 2018. Le Tour de France 2009 verra l'arrivée dans le peloton de deux autres Tourangeaux, Cyril Lemoine et Jonathan Hivert : six Tour de France pour le premier (2009, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017), trois pour le second (2009, 2011 et 2013). Mais voilà, les années passent, 33 ans pour J. Hivert, 35 ans pour J. Roy et C. Lemoine.

C'est certain que cela fait drôle, on avait pris l'habitude qu'il y est toujours au minimum un tourangeau sur le Tour de France. On va dire que la roue tourne et que les années passent aussi. J'espère qu'il va y avoir de la relève chez les jeunes dans notre département et avoir ainsi de nouveaux coureurs professionnels parce que nous, nous n'allons pas durer indéfiniment - Cyril Lemoine

Cyril Lemoine, Jérémy Roy et Jonathan Hivert, trois coureurs originaires d'Indre-et-Loire qui auront eu le privilège de vivre de l'intérieur le 100e Tour de France, c'était en 2013 avec une arrivée et un départ d'étape à Tours.