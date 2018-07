Le Tour de France s'élance ce samedi 7 juillet sur l'île de Noirmoutier. De Chris Froome à Rigoberto Urán, en passant par Romain Bardet, qui sont les favoris de l'édition 2018 ?

Christopher Froome

Blanchi par l'UCI (l’Union cycliste international) lundi, le Britannique Christopher Froome sera bien au départ du Tour de France cette année. Le coureur de la Sky était suspecté de dopage après avoir été contrôlé avec un taux anormal au salbutamol en décembre après la Vuelta 2017.

Sur cette édition 2018, le "Kenyan blanc" est incontestablement le grand favori de ce tour. Alors qu'il vient d'ajouter à sa collection le seul grand tour qu'il lui manquait en s'adjugeant le Giro 2018, le Britannique vise le doublé et surtout un 5e Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017) pour égaler au palmarès Jacques Anquetil, Eddy Merckx , Bernard Hinault et Miguel Indurain (1991 à 1995). Il pourra compter sur son équipe et notamment Geraint Thomas.

Christopher Froome © AFP - LIONEL BONAVENTURE

Romain Bardet

Plus grand espoir français, le grimpeur de 27 ans, Romain Bardet, peut croire à la victoire finale sur le Tour de France. Le coureur auvergnat reste sur deux podiums consécutifs sur la Grande Boucle (2e en 2016 et 3e en 2017).

Il avait craqué l'an passé lors du contre-la-montre à Marseille la veille de l'arrivée.

Romain Bardet © AFP - JEAN-PIERRE CLATOT

Rigoberto Uran

Rigoberto Urán, le dauphin sortant du Tour 2017 avait montré tout l'étendu de son talent l'année dernière sur les routes françaises. Le Colombien de 31 ans ne s'est jamais adjugé un grand tour mais a déjà fait 3 fois deuxième (deux fois sur le Giro).

Rigoberto Uran © AFP - LAURENT LAIRYS

Nairo Quintana

Vainqueur du Giro (2014) et de la Vuelta (2016), 3e sur le dernier Tour de Suisse, 12e sur le Tour de France 2017, le Colombien Nairo Quintana rentre dans la liste de ceux qui vont animer l'édition 2018.

Nairo Quintana © AFP - Nairo Quintana

Richie Porte

Est-ce que ça va être son année ? Après avoir impressionné sur les routes du Tour notamment lors de l'étape de La Planche des Belles Filles, Richie Porte (BMC) avait chuté lors de la 9e étape.

Bien qu'il ait remporté avec la manière le Tour de Suisse cette année, l'Australien n'est jamas monté sur le podium d'un grand tour.

Richie Porte © AFP - LM PRESS / NURPHOTO

Vincenzo Nibali

"Le Requin de Messine" s'impose comme l'un des favoris à la victoire finale. Vainqueur de Milan-San Remo cette année, s'il n'affiche cependant pas une forme exceptionnelle, Vincenzo Nibali reste un concurrent de taille.

Vincenzo Nibali © AFP - PHILIPPE LOPEZ

Tom Dumoulin

Second du Giro 2018 le Néerlandais, Tom Dumoulin est un concurrent direct du haut du classement.

Ses performances sur contre-la-montre et ses talents de grimpeur pourraient faire de lui un véritable prétendant au podium sur le Tour de France, où il n'a jamais joué le classement général.

Tom Dumoulin © AFP - LUK BENIES

