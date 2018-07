Le Tour de France s'élance ce samedi 7 juillet sur l'île de Noirmoutier. Même si cette année Thibaut Pinot et Nacer Bouhanni, deux grands espoirs français, ne seront pas présents, cette édition 2018 comporte son lot de coureurs français à suivre. Qui sont-ils ?

Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

Plus grand espoir français, le grimpeur de 27 ans, Romain Bardet, peut croire à la victoire finale sur le Tour de France. Le coureur auvergnat reste sur deux podiums consécutifs sur la Grande Boucle (2e en 2016 et 3e en 2017).

Il avait craqué l'an passé lors du contre-la-montre à Marseille la veille de l'arrivée. Ce Tour de France peut être (enfin) celui de la consécration pour Romain Bardet.

Romain Bardet © AFP - PHILIPPE LOPEZ

Warren Barguil (Fortnueo-Samsic)

Le Tour de France 2017 est celui de la révélation pour Warren Barguil (2 victoires d’étape, le classement de la montagne et une 10e place au général). Cette année, il semble trop court pour jouer le général, ce qui ne semble pas non plus être son principal objectif.

On devrait le retrouver en haute montagne et dans les différentes échappées.

Warren Barguil © AFP - DAVID STOCKMAN

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors)

Julian Alaphilippe était absent du Tour l’an dernier à cause d’une blessure à un genou qui lui a fait manquer une bonne partie de la saison. Il revient cette année sur la Grande Boucle avec davantage de certitudes. Vainqueur cette année de la Flèche Wallonne, d’une étape du Criterium du Dauphiné et de deux du Tour du Pays Basque, le puncheur de la Quick-Step joue la gagne à peu près partout où il passe.

Julian Alaphilippe © AFP - PHILIPPE LOPEZ

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Arnaud Démare, champion de France sur route 2017, est incontestablement l'un des Français à surveiller dans ce Tour de France 2018. Sa victoire sur la 8e étape du Tour de Suisse 2017 en atteste.

Vainqueur à Vittel sur le Tour l’an dernier, le leader de la formation Groupama-FDJ, cherchera à récidiver l'exploit cette année pour montrer ses "grosse cuisses" pour s’adjuger une ou plusieurs étapes au sprint.

Arnaud Démare © AFP - DIRK WAEM

Lilian Calmejane (Direct Énergie)

Lilian Calmejane, leader de la formation Direct Énergie, Un statut qu’il rentabilise à merveille puisqu’il a déjà gagné cette saison, sur deux classiques : Paris-Camembert et la Drôme Classic.

À l’aise en montagne, comme le prouve sa victoire à la station des Rousses l’an dernier sur la Grande Boucle, Lilian Calmejane peut être l'un de ces Français qui fera vibrer les fans du Tour.

Lilian Calmejane © Maxppp - GIAN EHRENZELLER

