Tour de France 2018 : troisième étape, un contre la montre à Cholet

Après Noirmoutier, Fontenay-le-Comte, Mouilleron-Saint-Germain et La Roche sur-Yon, les coureurs vont disputer un contre la montre individuel autour de Cholet.

Après la Vendée, et avant de partir en Bretagne, le Tour de France 2018 fait escale dans le Maine-et-Loire, avec un contre la montre de 35 km à Cholet. Une consécration pour cette ville élue par le journal L’Équipe en 1972, 2007 et 2014 "Ville la plus sportive de France".

Cholet a déjà été la ville départ de la 5ème étape du Tour en 2008.