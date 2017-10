Tour de France 2018 : Valence et Saint-Paul-Trois Châteaux dans la course

La préfecture de la Drôme accueillera une arrivée d'étape le 20 Juillet. Le peloton repartira le lendemain de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Les maires des deux municipalités ne cachent pas leur enthousiasme

Chistian Prudhomme, le patron de la grande boucle a dévoilé ce mardi le tracé officiel du Tour de France 2018. Pas moins de cinq étapes et une journée de repos sont prévues en Rhône-Alpes.

Le vendredi 20 juillet, la 13 ème étape emmènera les coureurs de Bourg-d'Oisans à Valence. Nicolas Daragon, le maire de la préfecture de la Drôme est ravi :

« Le Tour est une véritable vitrine touristique mondiale et une opération efficace de promotion et d’image qui va profiter directement au territoire d’un point de vue économique, médiatique et touristique. » Avec 4 500 suiveurs logés à Valence et ses environs, des millions de téléspectateurs, des dizaines de millions de spectateurs au bord des routes et des milliers de journalistes couvrant l’événement, le troisième événement sportif mondial promet des retombées majeures. Non seulement on estime l’augmentation de la fréquentation touristique à plus de 35% et de nouveaux clients pour un commerce sur deux dans les villes étapes, mais Valence va se retrouver, une nouvelle fois, à la une de l'actualité durant 24 heures, sur près de 100 chaînes de télévision dans 190 pays suivies par deux milliards de téléspectateurs."