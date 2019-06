Tour de France 2019 : découvrez la carte et les horaires de la 18e étape, Embrun > Valloire

La 18e étape du Tour de France relie Embrun à Valloire jeudi 25 juillet. Le parcours de 207 km passera dans les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et la Savoie. Trois cols mythiques sont au programme : Vars, Izoard et Galibier.

La 18e étape du Tour de France compte 207 km, d'Embrun à Valloire, dans les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et la Savoie. Les coureurs partiront à 11h10 et arriveront, selon leur vitesse, entre 16h55 et 17h40.

Cette 9e étape, c'est un tracé taillé pour les grimpeurs, le début des trois étapes alpestres décisives, après dix-sept jours de course. Trois cols mythiques, au-delà des 2000 mètres d'altitude, sont au programme ce jeudi 25 juillet : Vars (82,5 KM - catégorie 1), Izoard (133 KM - hors-catégorie) et Galibier (189 KM - hors-catégorie). Ils devraient faire figure de couperet, en creusant les écarts dans le classement général. L'arrivée à Valloire se jouera à toute vitesse, venant du Galibier, au terme d'une descente de 16 kilomètres.

Le profil de la 18e étape

La carte du parcours de 207 km

L'itinéraire et les horaires entre Embrun et Valloire

Les difficultés du jour

KM 13 - Côte des Demoiselle coiffées (catégorie 3)

KM 82,5 - Col de Vars (altitude : 2109 mètres, catégorie 1, montée de 9,3 km à 7,5%)

KM 133 - Col de l'Izoard (altitude : 2360 mètres, hors catégorie, montée de 14, km à 7,3%)

KM 189 - Col du Galibier (altitude : 2642 mètres, hors catégorie, montée de 23 km à 5,1%)

Les vingt-deux équipes engagées sur le Tour en 2019

Le parcours du Tour de France 2019

