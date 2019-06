Tour de France 2019 : découvrez la carte et les horaires de la 19e étape, Saint-Jean-de-Maurienne > Tignes

La 19e étape du Tour de France compte 126,5 km et se déroule vendredi 26 juillet entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Le parcours emprunte les routes de Savoie et réserve cinq ascensions ardues. La journée sera réservée aux grimpeurs.

La 19e étape du Tour de France relie Saint-Jean-de-Maurienne à Tignes vendredi 26 juillet. Le parcours montagneux de 126,5 km va faire la part belle aux grimpeurs, avec notamment sur le parcours du jour le sommet le plus haut du Tour : le col de l'Iseran et ses 2770 mètres. Le départ du peloton est prévu à 13h45 et l'arrivée prévue entre 17h20 et 17h55. Douze ans après, c'est la deuxième fois que Tignes accueille une arrivée, à une altitude de 2113 mètres.

Les cuisses et mollets des coureurs seront mis à rue épreuve avec pas moins de cinq difficultés majeures et mythiques : la Côte de Saint-André (3,1 km à 6,8%), la montée d'Aussois (6,5 km à 6,2%), le col de la Madeleine (3,9 km à 5,6%), le col de l'Iseran puis la montée de Tignes (7,4 km à 7%). Le sprint intermédiaire se jouera au KM 68,5 à Bessans.

Le profil de la 19e étape

- © ASO

La carte du parcours de 123 km

L'itinéraire et les horaires entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes

- ASO

Les difficultés du jour

KM 25 - Côte de Saint-André (catégorie 3)

KM 35,5 - Montée d'Aussois (altitude : 1467 mètres, catégorie 2)

KM 59,5 - Col de la Madeleine (catégorie 3)

KM 68,5 - Sprint à Bessans

KM 85 - Col de l'Iseran (altitude 2770 mètres, hors catégorie, montée de 12,9 km à 7,5%)

KM 121 - Montée de Tignes (altitude : 2089 mètres, montée de 7,4 km à 7%)

© Visactu

- © ASO

Les vingt-deux équipes engagées sur le Tour en 2019

- © ASO

Le parcours du Tour de France 2019

- ASO / Geoatlas.com

- Denis Souilla

Suivez le Tour de France