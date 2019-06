Tour de France 2019 : découvrez la carte et les horaires de la 20e étape, Albertville > Val Thorens

C'est là où tout peut encore se jouer, tout peut basculer. Cette 20e et avant-dernière étape du Tour de France, samedi 27 juillet, compte 130 km entre Albertville et Val Thorens, l'arrivée la plus haute en altitude de ce Tour, à une altitude de 2365 mètres. Le départ est prévu à 13h35 et l'arrivée entre 17h30 et 18 heures.

Plus de la moitié du parcours alpestre sera à monter avec le Cormet de Roselend (19,9 km à 6%), la côte de Longefoy (6,6 km à 6,5%) et la très longue ascension de Val Thorens (33,4 km à 5,5%). C'est au final de cette étape qu'on devrait connaître le maillot jaune de ce Tour.

Le profil de la 20e étape

- © ASO

La carte du parcours de 130 km

L'itinéraire et les horaires entre Albertville et Val Thorens

- ASO

Les difficultés du jour

KM 11,5 - Sprint à Villard-sur-Doron

KM 37,5 - Cormet de Roselend (altitude : 1968 mètres, catégorie 1)

KM 77 - Côte de Longefoy (altitude 1190 mètres, catégorie 2)

KM 97,6 - Montée de Val Thorens (altitude : 2365 mètres, hors catégorie, montée de 33,4 km à 5,5%)

- © ASO

Les vingt-deux équipes engagées sur le Tour en 2019

- © ASO

Le parcours du Tour de France 2019

- ASO / Geoatlas.com

- Denis Souilla

Suivez le Tour de France