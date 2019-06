Tour de France 2019 : découvrez les horaires et le parcours détaillé de la 8e étape, Mâcon > Saint-Étienne

La 8e étape du Tour de France se déroule samedi 13 juillet entre Mâcon et Saint-Etienne. Les coureurs vont parcourir 200 km en Saône-et-Loire, dans le Rhône et la Loire. Le départ est prévu à 12h10 et l'arrivée prévue entre 17h10 et 17h45.

La 8e étape du Tour de France compte 200 km, samedi 13 juillet, sur les routes de Saône-et-Loire, du Rhône et de la Loire. Le départ à Mâcon est prévu à 12h10 et l'arrivée prévue à Saint-Etienne entre 17h10 et 17h45. On pourrait croire à une étape de plaine, sans grandes difficultés mais le dénivelé positif est digne d'une étape de montagne : plus de 3700 mètres. On n'est pas à l'abris d'une arrivée stéphanoise très disputée, avec ce parcours taillé pour les baroudeurs.

Les principales difficultés de cette portion très vallonnées sont le col de la Croix de Montmain (737 m), la Croix de Thel (650 m), la Croix de Paquet (598 m), la Croix de Part (738 m) et la côte d’Aveize (778 m).

Le profil de la 8e étape

La carte du parcours de 199 km

L'itinéraire et les horaires entre Mâcon et Saint-Étienne

La 8e étape s'élancera le samedi 13 juillet de Mâcon à 12h25. Le peloton passera une première fois rapidement dans le Rhône à Chénas à 12h45 puis retour en Saône-et-Loire à Romanèche-Thorins à 12h50. L'arrivée est prévue à Saint-Etienne à 17h27 après 200 km de course

Les difficultés du jour

KM 33 - Sprint intermédiaire à Cercié-en-Beaujolais

KM 51 - Col de la Croix-Montmain (altitude : 737 mètres, catégorie 2)

KM 71 - Col de la Croix-de-Thel (altitude : 650 mètres, catégorie 2)

KM 84,5 - Col de la Croix-Paquet (altitude : 598 mètres, catégorie 2)

KM 97 - Côte d'Affoux (catégorie 3)

KM 133 - Côte de la Croix de Part (altitude : 738 mètres, catégorie 2)

KM 148,5 - Côte d'Aveize (altitude : 778 mètres, catégorie 2)

KM 187,5 - Côte de la Jaillère (catégorie 3)

Les vingt-deux équipes engagées sur le Tour en 2019

Le parcours du Tour de France 2019

