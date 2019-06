Tour de France 2019 : découvrez les horaires et le parcours détaillé de la 9e étape, Saint-Étienne > Brioude

La 9e étape du Tour de France se déroule le dimanche 14 juillet durant 170 km entre Saint-Etienne et Brioude sur les routes de la Loire et Haute-Loire. Romain Bardet, originaire de Brioude, tentera-t-il de s'imposer sur cette étape en ce jour de fête nationale ? Il sera le Français à surveiller.

Suivez la 9e étape du Tour de France sur France Bleu et francebleu.fr

La 9e étape du Tour de France se déroule le dimanche 14 juillet entre Saint-Etienne et Brioude. Le peloton sera d'ailleurs déjà arrivé à Saint-Étienne la veille. Le départ des coureurs est prévu à 13h05 et l'arrivée entre 17h20 et 17h40.

Le parcours de 170 km emprunte les routes de la Loire et Haute-Loire, un parcours plutôt vallonné, taillé pourquoi pas pour les baroudeurs du peloton. En ce jour de fête nationale, on attendra évidemment la performance d'un coureur français, peut-être Romain Bardet, l'enfant du pays, originaire de Brioude, où sa famille est toujours installée. Parmi les difficultés du jour : le mur d’Aurec-sur-Loire (KM 33,5) et la Côte de Saint-Just (KM 154).

Le profil de la 9e étape

La carte du parcours de 170 km

L'itinéraire et les horaires entre Saint-Étienne et Brioude

Les difficultés du jour

KM 36,5 - Mur d'Aurec-sur-Loire (catégorie 1, montée de 3,2 km à 11%)

KM 92 - Sprint intermédiaire à Arlanc

KM 106 - Côte des Guillaumanches (catégorie 3)

KM 157,5 - Côte de Saint-Just (catégorie 3)

Les vingt-deux équipes engagées sur le Tour en 2019

Le parcours du Tour de France 2019

