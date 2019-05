Tour de France 2019 : découvrez les horaires de passage dans le Sud Drôme

En 2018, il y avait eu une arrivée à Valence (notre photo) et un départ de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Drôme, France

Le détail du parcours du Tour de France 2019 a été dévoilé ce mardi. Si le Tour n'a ni arrivée ni départ dans la Drôme cet été, on pourra quand même profiter du passage des coureurs dans les Baronnies. La 17e étape empruntera les routes drômoises sur 50 km, soit durant un peu plus d'une heure de course.

Le Tour entrera dans la Drôme au mieux à 14h20 par Mollans-sur-Ouvèze, passera par Buis-les-Baronnies, Saint-Auban-sur-Ouvèze, la côte de La-Rochette-du-Buis (4ème catégorie), le col de Mévouillon. Les coureurs rejoindront les Hautes-Alpes par la D542 près d'Eygalayes et de Ballons.

Le détail des horaires dans la Drôme :