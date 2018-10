Hautes-Alpes, France

Les 17e et 18e étapes du Tour de France 2019 mettront en valeur Gap et Embrun, respectivement ville d'arrivée et de départ lors de la dernière semaine de la course dans les Alpes. Les coureurs arriveront dans le département des Hautes-Alpes le mercredi 24 juillet, à l'issue de la 17e étape entre le Pont du Gard et Gap, longue de 206 km. Ils repartiront le lendemain, jeudi 25 juillet, pour une 17e étape de 207 km entre Embrun et Valloire (Savoie), via les cols de Vars, d'Isoard et du Galibier, soit trois ascensions à plus de 2.000 m d'altitude.

Etape 17 🚩 Pont du Gard - Gap 🏁 206 km #TDF2019



Last occasion for breakaway riders before the final fight between GC contenders in the Alps.



Dernière occasion pour les baroudeurs avant l’explication finale des Alpes. pic.twitter.com/OM6xshi0Hd — Tour de France (@LeTour) October 25, 2018

Etape 18 🚩Embrun - Valloire 🏁 207 km #TDF2019



Col de Vars + col d'Izoard + col du Galibier : 3⃣ climbs ⬆ 2000 meters! / 3⃣ cols ⬆ 2000 mètres pic.twitter.com/yQ5DkRbNX5 — Tour de France (@LeTour) October 25, 2018