Pau, France

Le parcours officiel du Tour de France 2019 révélé ce jeudi à Paris recèle une surprise de taille : un contre-la-montre à Pau pour la 13e étape. Le départ de Pau se fera le vendredi 19 juillet pour une arrivée 27 km plus tard... toujours à Pau. Entre-temps, les coureurs seront passés par Gelos, Mazères-Lezons, Medout (Bosdarrros), la côte d'Esquillot, Gan et Jurançon. "Ce sera un contre-la-montre vallonné, pas aussi dur que le chrono du Pays basque du dernier tour, mais en revanche avec deux côtes", précise Christian Prudhomme, le patron du Tour, ce jeudi.

Pourquoi le 19 juillet ? "Ce n'est pas un hasard", confesse Christian Prudhomme, qui explique : "Ce sera _100 ans jour pour jour après la remise du tout premier maillot jaune_. C'était à l'époque à Grenoble, et c'était remis à Eugène Christophe. Ça va se passer à Pau qui a le Tour des Géants, un musée à ciel ouvert pour les vainqueurs du Tour. [...] La route en partant de Bruxelles le 6 juillet nous permettait d'y aller, on sera très heureux d'y être. C'est un témoignage de plus d'amitié et de fidélité réciproque."

Le profil du contre-la-montre de Pau - ASO

Sept jours dans le Sud-Ouest

Le Tour de France 2019 passera sept jours dans le Sud-Ouest, dont six jours en Occitanie. Après une arrivée à Albi le 15 juillet, les coureurs y passeront leur première journée de repos, avant de repartir pour Toulouse le mercredi 17 juillet. La 12e étape emmènera la Grande Boucle de Toulouse à Bagnères-de-Bigorre en passant notamment par le col de Peyresourde. Après le contre-la-montre de Pau, direction Tarbes le lendemain, pour une arrivée au Tourmalet. Les coureurs partiront enfin de Limoux le 21 juillet pour terminer leur périple occitan à Foix. Ils auront gravi neuf cols et sommets dans les Pyrénées.

Depuis quelques semaines, la présence de la capitale béarnaise dans le parcours de la prochaine Grande Boucle avait pu être évoquée, notamment grâce à ce tweet du compte officiel du Tour de France d'une photo de poule au pot, mais restait très incertaine.