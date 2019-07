Tour de France 2019 : Julien Jurdie, directeur sportif d'AG2R, "le capitaine de route, mon relais dans le peloton"

Julien Jurdie, directeur sportif de l'équipe cycliste AG2R La Mondiale analyse tous les jours sur France Bleu et francebleu.fr les étapes du Tour de France 2019, et livre les coulisses de la formation emmenée par Romain Bardet.

Dans une équipe cycliste, on connait bien le leader, les grimpeurs, rouleurs ou sprinters. On connaît moins le capitaine de route. Un travailleur de l'ombre essentiel pour relayer les message dans le peloton et encadrer les troupes. Dans l'équipe AG2R la Mondiale de Romain Bardet, c'est Mickael Cherel qui assume la fonction. Julien Jurdie, le directeur sportif, explique les raisons de ce choix.

- ASO

Les vingt-deux équipes engagées sur le Tour en 2019

- © ASO

Le parcours du Tour de France 2019

- ASO / Geoatlas.com

- Denis Souilla

