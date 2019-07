Tour de France 2019 : Julien Jurdie, directeur sportif d'AG2R, "la haute-altitude se prépare activement en cyclisme"

Julien Jurdie, directeur sportif de l'équipe cycliste AG2R La Mondiale analyse tous les jours sur France Bleu et francebleu.fr les étapes du Tour de France 2019, et livre les coulisses de la formation emmenée par Romain Bardet.

La grande bataille des Alpes débute aujourd'hui. Trois jours en haute-altitude qui détermineront le vainqueur du Tour 2019. Jusqu'à samedi, les coureurs emprunteront six cols à plus de 2.000 mètres, dont le Galibier (2.642 mètres) et l'Iseran (2.770 mètres). "Les effets de l'altitude sur les organismes, comme le manque d'oxygène, se font ressentir à partir de 2.000 mètres" explique Julien Jurdie, directeur sportif de l'équipe AG2R-la-Mondiale.

- ASO

Les vingt-deux équipes engagées sur le Tour en 2019

- © ASO

Le parcours du Tour de France 2019

- ASO / Geoatlas.com

- Denis Souilla

Suivez le Tour de France