Tour de France 2019 : Julien Jurdie, directeur sportif d'AG2R, "ASO a bien fait d'arrêter l'étape"

Julien Jurdie, directeur sportif de l'équipe cycliste AG2R La Mondiale analyse tous les jours sur France Bleu et francebleu.fr les étapes du Tour de France 2019, et livre les coulisses de la formation emmenée par Romain Bardet.

C'est une journée qui restera dans la légende du Tour de France. La 19e étape vendredi entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes n'est pas allé à son terme. La direction de course a décidé de neutraliser la course en raison d'un orage de grêle hyper localisé à Val d'Isére, entraînant une coulée de boue.

Malgré tout, le colombien Egan Bernal a chipé le maillot jaune à Julian Alaphilippe, les temps ayant été comptabilisés au sommet du col de l'Iseran.

"ASO a pris la bonne décision" estime le directeur sportif d'AG2R-la-Mondiale Julien Jurdie, qui espère que Romain Bardet sera en mesure de défendre son maillot à pois de meilleur grimpeur vendredi, lors d'une étape très raccourcie entre Albertville et VaLThorens, e raison de nouveaux risques d'orages.

- ASO

Les vingt-deux équipes engagées sur le Tour en 2019

- © ASO

Le parcours du Tour de France 2019

- ASO / Geoatlas.com

- Denis Souilla

Suivez le Tour de France