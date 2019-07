Tour de France 2019 : Julien Jurdie, directeur sportif d'AG2R, "une équipe de quatre mécaniciens sur le Tour"

Julien Jurdie, directeur sportif de l'équipe cycliste AG2R La Mondiale analyse tous les jours sur France Bleu et francebleu.fr les étapes du Tour de France 2019, et livre les coulisses de la formation emmenée par Romain Bardet.

Ils sont indispensables pour la performance. Pendant le Tour de France, l'équipe AG2R-la-Mondiale dispose de quatre mécaniciens. Leur rôle est central en course et hors-course. Il faut savoir s'adapter, réagir, et travailler vite, "un peu comme en formule 1" explique le directeur sportif Julien Jurdie.

ASO

Les vingt-deux équipes engagées sur le Tour en 2019

© ASO

Le parcours du Tour de France 2019

ASO / Geoatlas.com

Denis Souilla

