Tour de France 2019 : la Planche des Belles filles et Belfort s'impatientent

Franche-Comté, France

Trois questions à ...Christian Prudhomme, directeur de l'épreuve.

- Le Tour de France sera donc de retour à la Planche des Belles Filles le 11 juillet prochain pour la quatrième fois en huit ans (après 2012, 2014 et 2017) ? Vous ne pouvez plus vous en passer ?

Oui, sans aucun doute. Les belles filles savent choisir leur prétendant. La Planche est bien néée dans l'histoire du Tour de France. Tous les vainqueurs au sommet sont des grands coureurs du Tour de France car cette montée donne un classement qui indique très clairement la force des uns et des autres, leur condition physique mais aussi parce qu'il y a très peu d'écart.

C'est une super planche qui viendra en juillet prochain !

Une belle bagarre avec très peu d'écart, c'est exactement ce qu'on recherche dans la première semaine du Tour de France. Et c'est une super planche qui viendra en juillet prochain car elle sera rallongée d'un kilomètre avec un nouveau mur à 20%. Les pentes extrêmes donnent un surcroît de force et de spectacle à la course. C'est aussi ce que nous recherchons et la Planche s'imposait dans la nouvelle configuration

- La grande boucle fera aussi son grand retour au Ballon d'Alsace ?

Oui, c'est aussi une volonté. 1919-2019, cent ans après le premier passage du Tour en Alsace, le Tour revient dans la plaine d'Alsace et dans les Vosges. Le Ballon est une ascension mythique, c'est la première grande ascension dans l'histoire du Tour de France. Et lier le Ballon d'Alsace, premier sommet historique des Vosges à la Planche des Belles Filles, aujourd'hui montée emblématique, figure de proue, c'est quelque chose que je souhaitais vraiment faire.

Merckx était en jaune à Belfort en 1969 !

- Belfort sera ville départ le 12 juillet de la 7ème étape jusqu'à Chalon sur Saône. Une étape de plaine qui sera la plus longue de l'édition 2019. La cité du Lion fait partie de l'histoire du Tour ?

Sans aucun doute. D'ailleurs, dans la candidature très belle et très forte de Belfort, il y avait un anniversaire : les 50 ans du Tour 69 d'un Eddy Merckx maillot jaune après son succès au Ballon d'Alsace précisément. Eddy Merckx reste le plus grand champion cycliste de l'histoire. Il était en jaune à Belfort en 1969. C'est lui qui symbolise le mieux le maillot jaune car il l'a porté 111 fois.

Thibaut Pinot n'a jamais gagné chez lui à la Planche des Belles filles, peut-être le 11 juillet prochain ? © Maxppp - Lionel Vadam

En 2012, dernier départ de la cité du Lion, l'étape avait consacré le haut saônois Thibault Pinot vainqueur à Porrentruy.