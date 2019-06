Tour de France 2019 : la reconnaissance du contre-la-montre de Pau avec Matthieu Ladagnous

En avant-première, France Bleu Béarn a suivi Matthieu Ladagnous sur les routes du contre-la-montre autour de Pau qui aura lieu le 19 juillet. Découvrez le parcours et ses spécificités avec le Béarnais de la Groupama-FDJ.

Pau, France

Le 6 juillet prochain, les coureurs du Tour de France s'élanceront de Bruxelles pour trois semaines de course. Dans le peloton il y aura un Béarnais, Matthieu Ladagnous qui participera à sa 7e Grande Boucle. Le 19 juillet, à l'occasion du contre-la-montre individuel qui partira et reviendra à Pau, le coureur de la Groupama-FDJ empruntera ses routes d'entraînement, et aura le soutien de son fan-club.

France Bleu Béarn a accompagné Matthieu Ladagnous tout au long de ces 27 kilomètres pour vous permettre de découvrir dans des conditions inédites ce parcours. "C'est plutôt dur sur le départ, la première grosse moitié, analyse Matthieu Ladagnous, et le retour est plus facile. C'est un parcours qu'il va falloir bien gérer, celui qui va partir trop vite risque du perdre du temps sur la longue ligne droite à partir de Gan, et à l'inverse celui qui aura bien géré pourra là reprendre du temps. On n'a pas souvent l'habitude de voir des parcours comme ça, ça va être chouette, surtout pour moi qui est d'ici !"

Le parcours du contre-la-montre individuel du 19 juillet. - © ASO

Le profil du contre-la-montre individuel du 19 juillet. - © ASO