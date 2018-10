Le tracé du Tour de France 2019 a été dévoilé jeudi à Paris. Cette 106e édition partira de la Grand Place à Bruxelles (Belgique) le 6 juillet. Les 18e, 19e et 20e étapes se dérouleront en Savoie, avec en point d'orgue le plus haut col routier d'Europe, le col de l'Iseran (2770 m), avant Paris.

Le col de l'Iseran, plus haut col routier d'Europe, culmine à 2764 mètres d'altitude

Savoie, France

Le parcours du Tour de France 2019 a été dévoilé jeudi à la mi-journée à Paris. Le peloton s'élancera de Bruxelles le 6 juillet, pour rendre hommage au coureur belge, quintuple porteur du maillot jaune, Eddy Merckx. Les coureurs se frotteront surtout aux routes de l'Est de la France, rien dans l'Ouest pour cette 106e édition de la grande boucle. Avant le final sur les Champs-Élysées, les coureurs termineront par trois étapes savoyardes.

Le manque de souffle

C'est le point d'orgue de cette 106e édition du Tour de France : le col de l'Iseran, tout près de Val-d'Isère et Tignes (Savoie). Plus haut col routier d'Europe, il culmine à 2770 mètres d'altitude. Il sera gravi le 26 juillet, lors de la 19e étape.

"Les coureurs vont commencer à manquer d'oxygène" — Thierry Gouvenou, directeur de la course sur le Tour de France

Thierry Gouvenou, le directeur de la course sur le Tour, connaît bien cette portion alpine. Il faut rouler une bonne heure et demie depuis Saint-Jean-de-Maurienne, pour rejoindre la plus haute ascension de la Grande Boucle.

"On attaque le col de l'Iseran, en sortie de Bonneval-sur-Arc, après avoir fait une longue partie de l'étape en vallée qui nous a amenés à 1800 mètres d'altitude", explique-t-il. "Les coureurs vont commencer à manquer d'oxygène, mais il va quand même falloir monter jusqu'à 2 770 mètres. C'est vraiment cette altitude qui est la difficulté."

L'ascension de ce col ce sont 12,9 kilomètres à 7,5% de moyenne, l’équivalent de la montée de l’Alpe-d’Huez. Aucune verdure au haut sommet, il n'y a là-haut que du rocher, et de la neige la majeure partie de l'année.

Le sommet du Tour de France 2019

"Ce col de l'Iseran est le plus haut col des Alpes françaises" explique Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. "C'est un col rarement emprunté et pourtant la toute première fois où les coureurs du Tour sont venus ici, la route était à peine ouverte, c'était en 1938, elle avait été ouverte l'année précédente. Depuis ces vingt-cinq dernières années, le Tour est venu une seule fois."

"Ce sera une étape essentielle, très importante" — Christian Prudhomme, directeur du Tour de France

"Cette étape-là sera une étape courte, ramassée, dense, avec une approche faite pour que des équipiers, des outsiders puisse être devant, puis ensuite la grande bagarre ici au col de l'Iseran du côté sud, du côté Maurienne, le côté le plus rude."

Un col bien connu du peloton

Le col de l’Iseran été emprunté sept fois par le Tour de France, la dernière fois c'était en 2007. Le tracé sinueux, très montagnard, ne devrait épargner aucun coureur la veille de l'arrivée parisienne, avant la montée de la 20e étape vers Tignes (2113 m). Cette montée sera d'ailleurs l'occasion pour le Tour de passer par une portion inédite, en dessous du fameux barrage de Tignes.

La lac de Tignes et son barrage, ici en hiver © Maxppp -

Les vingt-et-une étapes du Tour de France © Radio France - Denis Souilla

La carte du Tour de France 2019 - © ASO

Les villes étapes du Tour de France 2019 en Savoie © Radio France - Denis Souilla

(Avec Fabrice Rigobert, franceinfo)