Tour de France 2019 : le tracé se dessine pour l'étape en Vaucluse

Il n'y aura pas de départ ou d'arrivée en Vaucluse sur le Tour de France 2019. Cependant, le peloton passera dans le département le 24 juillet prochain. On connaît désormais le tracé de cette 17e étape.

Département Vaucluse, France

Le tracé du prochain Tour de France se précise en Vaucluse. On savait que la 17e étape partirait du pont du Gard le 24 juillet, direction Gap. On savait aussi que le peloton aurait droit à une étape antique, en passant près de l'Arc de triomphe d'Orange et à Vaison-la-Romaine.

Entre le pont du Gard et Gap, le peloton devrait passer par Orange, Camaret-sur-Aigues, Travaillan, Rasteau, Roaix, Vaison-la-Romaine, Saint-Romain-en-Viennois et Faucon.